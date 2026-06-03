На ПМЭФ-2026 представят новые этапы реализации федерального курорта в Крыму

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости . Инвестиционный потенциал и новые этапы реализации проекта создания федерального круглогодичного курорта "Золотые пески России" в Крыму представят на ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба курорта. "Одним из ключевых событий текущего этапа реализации проекта стал выход из госэкспертизы проектной документации на строительство новой транспортной инфраструктуры курорта. В ближайшее время планируется заключение контракта и начало строительства первой очереди дороги-дублера, которая обеспечит транспортную доступность территории и создаст условия для дальнейшей реализации проекта", - уточняется в сообщении.

Следующим этапом станет строительство современной четырехполосной автодороги, которая позволит перейти к полномасштабному освоению территории курорта. Ключевым инвестором проекта выступает ГК "Монолит". "Фактически мы выходим на новый этап реализации проекта. После прохождения государственной экспертизы дорожной инфраструктуры начинается практическая работа по созданию транспортного каркаса будущего курорта. Новая дорога позволит обеспечить строительную площадку необходимой логистикой и создаст условия для развертывания работ на всей территории "Золотых песков России", — приводятся в сообщении слова гендиректора ГК "Монолит" Якуба Асанова. Параллельно начнется строительство первого объекта курорта — флагманского гостиничного комплекса "Крымская Ривьера".

"Крымская Ривьера" станет первым реализуемым объектом курорта и задаст стандарты качества всей будущей туристической инфраструктуры. Именно с этого проекта начинается практическое воплощение концепции одного из крупнейших круглогодичных курортов страны", — подчеркнул Асанов.



О ходе реализации проекта и перспективах развития туристических территорий на сессии "От курорта к кластеру: как эволюционирует экономика туристических территорий", которая состоится в рамках деловой программы "Росконгресс Урбан Хаб", расскажет генеральный директор курорта Вадим Волченко.



Федеральный проект "Золотые пески России" реализуется по поручению президента России в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" и федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".



Курорт создается на западном побережье Крыма между городами Саки и Евпатория. Проект предусматривает строительство 19 гостиничных комплексов, современной инфраструктуры отдыха, оздоровления, спорта и делового туризма. После завершения строительства курорт сможет ежегодно принимать более одного миллиона туристов ежегодно и станет одним из крупнейших круглогодичных туристических объектов России.