Стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем

Краткий пересказ от РИА ИИ На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 компания «Простоквашино» угощает посетителей смузи и печеньем на основе своих продуктов.

В утреннем меню кафе стенда — творожная запеканка с вишневым вареньем и сметаной, сырники с голубикой и творожные шарики со сгущенным молоком.

На обед в кафе можно попробовать оладьи с йогуртом и свежими ягодами, творожники с зеленью и сметаной, а также блинчики с творогом.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Простоквашино" угощает посетителей Петербургского международного экономического форума-2026 смузи и печеньем на основе своих продуктов, а также предлагает завтраки и обеды, передает корреспондент РИА Новости.

В кафе стенда гостям предлагают два вида смузи: со вкусом киви-груша и с клубникой, оба сделаны на основе молока производства компании "Простоквашино".

В качестве снека к напиткам подают треугольные печенья с творогом внутри.

Желающие также могут позавтракать или пообедать. В утреннем меню творожная запеканка с вишневым вареньем и сметаной, сырники с голубикой и творожные шарики со сгущенным молоком.

В обед в кафе можно попробовать оладьи с йогуртом и свежими ягодами, творожники с зеленью и сметаной, а также блинчики с творогом. К завтраку и обеду предлагаются на выбор чай или кофе.