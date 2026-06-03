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Стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:31 03.06.2026
Стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем

РИА Новости: стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем

© РИА НовостиСтенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем
Стенд Простоквашино на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 компания «Простоквашино» угощает посетителей смузи и печеньем на основе своих продуктов.
  • В утреннем меню кафе стенда — творожная запеканка с вишневым вареньем и сметаной, сырники с голубикой и творожные шарики со сгущенным молоком.
  • На обед в кафе можно попробовать оладьи с йогуртом и свежими ягодами, творожники с зеленью и сметаной, а также блинчики с творогом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Простоквашино" угощает посетителей Петербургского международного экономического форума-2026 смузи и печеньем на основе своих продуктов, а также предлагает завтраки и обеды, передает корреспондент РИА Новости.
В кафе стенда гостям предлагают два вида смузи: со вкусом киви-груша и с клубникой, оба сделаны на основе молока производства компании "Простоквашино".
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В качестве снека к напиткам подают треугольные печенья с творогом внутри.
Желающие также могут позавтракать или пообедать. В утреннем меню творожная запеканка с вишневым вареньем и сметаной, сырники с голубикой и творожные шарики со сгущенным молоком.
В обед в кафе можно попробовать оладьи с йогуртом и свежими ягодами, творожники с зеленью и сметаной, а также блинчики с творогом. К завтраку и обеду предлагаются на выбор чай или кофе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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