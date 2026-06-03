Стенд "Простоквашино" на ПМЭФ угощает гостей смузи и печеньем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Петербургском международном экономическом форуме — 2026 компания «Простоквашино» угощает посетителей смузи и печеньем на основе своих продуктов.
- В утреннем меню кафе стенда — творожная запеканка с вишневым вареньем и сметаной, сырники с голубикой и творожные шарики со сгущенным молоком.
- На обед в кафе можно попробовать оладьи с йогуртом и свежими ягодами, творожники с зеленью и сметаной, а также блинчики с творогом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Простоквашино" угощает посетителей Петербургского международного экономического форума-2026 смузи и печеньем на основе своих продуктов, а также предлагает завтраки и обеды, передает корреспондент РИА Новости.
В кафе стенда гостям предлагают два вида смузи: со вкусом киви-груша и с клубникой, оба сделаны на основе молока производства компании "Простоквашино".
В качестве снека к напиткам подают треугольные печенья с творогом внутри.
Желающие также могут позавтракать или пообедать. В утреннем меню творожная запеканка с вишневым вареньем и сметаной, сырники с голубикой и творожные шарики со сгущенным молоком.
В обед в кафе можно попробовать оладьи с йогуртом и свежими ягодами, творожники с зеленью и сметаной, а также блинчики с творогом. К завтраку и обеду предлагаются на выбор чай или кофе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.