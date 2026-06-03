Рейтинг@Mail.ru
Фетисов отказался от обвинений в сторону сына Плющенко в непатриотизме - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 03.06.2026 (обновлено: 14:52 03.06.2026)
Фетисов отказался от обвинений в сторону сына Плющенко в непатриотизме

Фетисов не обвинил в непатриотизме сына Плющенко, выступающего за Азербайджан

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Александр Плющенко
 Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Плющенко. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский фигурист Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
  • Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая.
  • Вячеслав Фетисов не стал обвинять Александра Плющенко в непатриотизме, отметив, что решение приняли его родители.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не стал обвинять российского фигуриста Александра Плющенко, сменившего спортивное гражданство на азербайджанское, в непатриотизме, отметив, что данное решение приняли его родители.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Игр в Турине и Сочи Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что сын Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
Александр Плющенко - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Плющенко в его годы голодал и терпел дедовщину: чего добьется Гном Гномыч?
22 мая, 08:00
"Как я должен к этому относиться? Родители приняли решение, значит, у них были причины. Мы сейчас клише навешаем, потом будем разбираться со всем этим. Сколько ему лет? 13–15? Сегодня он там, послезавтра будет в другом месте", - заявил Фетисов РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Ледовое шоу Золушка в королевстве фей - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Монсон призвал ФФККР больше не разрешать сыну Плющенко выступать за Россию
28 мая, 16:13
 
СпортАзербайджанТуринСочиВячеслав ФетисовГосдума РФФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Александр Плющенко (Гном Гномыч)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    04.06 16:00
    М. Костюк
    М. Андреева
  • Теннис
    04.06 17:30
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
  • Футбол
    04.06 20:00
    Швеция
    Греция
  • Футбол
    04.06 22:00
    Испания
    Ирак
  • Футбол
    04.06 22:10
    Франция
    Кот-д’Ивуар
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала