Фетисов отказался от обвинений в сторону сына Плющенко в непатриотизме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский фигурист Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана.
- Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая.
- Вячеслав Фетисов не стал обвинять Александра Плющенко в непатриотизме, отметив, что решение приняли его родители.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не стал обвинять российского фигуриста Александра Плющенко, сменившего спортивное гражданство на азербайджанское, в непатриотизме, отметив, что данное решение приняли его родители.
Александр Плющенко - сын олимпийского чемпиона Игр в Турине и Сочи Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что сын Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома организации, прошедшем 21 мая. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона. Евгений Плющенко заявил РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.
"Как я должен к этому относиться? Родители приняли решение, значит, у них были причины. Мы сейчас клише навешаем, потом будем разбираться со всем этим. Сколько ему лет? 13–15? Сегодня он там, послезавтра будет в другом месте", - заявил Фетисов РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.