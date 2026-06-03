Фетисов отказался от обвинений в сторону сына Плющенко в непатриотизме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион, победитель семи чемпионатов мира по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не стал обвинять российского фигуриста Александра Плющенко, сменившего спортивное гражданство на азербайджанское, в непатриотизме, отметив, что данное решение приняли его родители.