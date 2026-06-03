Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал атаки ВСУ на объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга.
- Джексон Хинкл написал в соцсети X, что Украина опасна для мирового сообщества.
МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл раскритиковал атаки ВСУ на объекты инфраструктуры Санкт-Петербурга в преддверии проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Украина опасна для мирового сообщества", — написал он в соцсети X.
Пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что украинские дроны атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах города. Работает оперштаб под руководством главы Петербурга Александра Беглова. Спасатели ликвидируют последствия.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.