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СВО продолжается, чтобы ударов по регионам России не было, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2026
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12:31 03.06.2026 (обновлено: 12:41 03.06.2026)
СВО продолжается, чтобы ударов по регионам России не было, заявил Песков

Песков: СВО продолжается, чтобы ударов по регионам России не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается для предотвращения ударов по регионам России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спецоперация продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Утром в среду объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга были атакованы БПЛА ВСУ, пострадали несколько человек.
"В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об утренней атаке БПЛА.
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