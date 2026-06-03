СВО продолжается, чтобы ударов по регионам России не было, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается для предотвращения ударов по регионам России.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Спецоперация продолжается именно для того, чтобы ударов по регионам России не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Утром в среду объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга были атакованы БПЛА ВСУ, пострадали несколько человек.
"В целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об утренней атаке БПЛА.