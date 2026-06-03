Рейтинг@Mail.ru
АНО "Общественный капитал" поддержала акцию "Добрый ПМЭФ" - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:20 03.06.2026 (обновлено: 15:42 03.06.2026)
АНО "Общественный капитал" поддержала акцию "Добрый ПМЭФ"

АНО "Общественный капитал" стала партнером акции "Добрый ПМЭФ"

© Фото : Пресс-служба Добро.рфАНО "Общественный капитал" поддержала акцию "Добрый ПМЭФ"
АНО Общественный капитал поддержала акцию Добрый ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба Добро.рф
АНО "Общественный капитал" поддержала акцию "Добрый ПМЭФ"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" выступила партнером акции "Добрый ПМЭФ", сообщает пресс-служба организации Добро.рф.
Новое деловое направление Петербургского международного экономического форума еще до начала форума поддержали 24 организации. Всего за два дня на сайте акции собрано 32 заявки, некоторые компании готовы поддержать сразу несколько социальных проектов.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Багатырова: сформирован оптимальный набор критериев общественного капитала
28 мая, 23:34
"Добрый ПМЭФ" – совместная инициатива экосистемы социального развития Добро.рф и фонда "Росконгресс". Через сайт компании выбирают одну или несколько инициатив из каталога – 45 проектов из 26 регионов, лауреатов и победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ – и оказывают поддержку: финансовую, экспертную, ресурсную, в формате шефства или корпоративного волонтерства.
"За последние несколько лет в повестку международных экономических форумов прочно вошло обсуждение не только экономики и денег, но и социальной ответственности бизнеса: корпоративного волонтерства, экологии, демографии и социальных программ. Проектом "Добрый ПМЭФ" мы открываем новый этап и предлагаем вслед за диалогом развивать культуру реальной помощи НКО и нашим гражданам", – подчеркнул председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы Добро.рф Артем Метелев, его слова привела пресс-служба ассоциации.
 
ПМЭФ-2026АНО "Общественный капитал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала