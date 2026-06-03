АНО "Общественный капитал" поддержала акцию "Добрый ПМЭФ"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" выступила партнером акции "Добрый ПМЭФ", сообщает пресс-служба организации Добро.рф.

Новое деловое направление Петербургского международного экономического форума еще до начала форума поддержали 24 организации. Всего за два дня на сайте акции собрано 32 заявки, некоторые компании готовы поддержать сразу несколько социальных проектов.

"Добрый ПМЭФ" – совместная инициатива экосистемы социального развития Добро.рф и фонда "Росконгресс". Через сайт компании выбирают одну или несколько инициатив из каталога – 45 проектов из 26 регионов, лауреатов и победителей международной премии #МЫВМЕСТЕ – и оказывают поддержку: финансовую, экспертную, ресурсную, в формате шефства или корпоративного волонтерства.