США мешают работе российских компаний в мире, заявили в МИД

"В плане экспорта российской продукции, транспортировки, доставки, сбыта, в плане глобальной работы российских компаний - на каждом шагу чинятся препятствия, и мои ощущения, что это целенаправленная политика и, наверное, она будет продолжаться", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.