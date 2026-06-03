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США мешают работе российских компаний в мире, заявили в МИД - РИА Новости, 03.06.2026
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14:08 03.06.2026
США мешают работе российских компаний в мире, заявили в МИД

Панкин: США мешают работе российских компаний в мире

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что США чинят препятствия работе российских компаний в мире.
  • По словам Александра Панкина, целенаправленная политика США мешает экспорту и сбыту российской продукции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. США чинят препятствия работе российских компаний в мире, стремятся мешать экспорту и сбыту российской продукции, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"В плане экспорта российской продукции, транспортировки, доставки, сбыта, в плане глобальной работы российских компаний - на каждом шагу чинятся препятствия, и мои ощущения, что это целенаправленная политика и, наверное, она будет продолжаться", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреСШАРоссияАлександр Панкин
 
 
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