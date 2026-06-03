США мешают работе российских компаний в мире, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что США чинят препятствия работе российских компаний в мире.
- По словам Александра Панкина, целенаправленная политика США мешает экспорту и сбыту российской продукции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. США чинят препятствия работе российских компаний в мире, стремятся мешать экспорту и сбыту российской продукции, рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"В плане экспорта российской продукции, транспортировки, доставки, сбыта, в плане глобальной работы российских компаний - на каждом шагу чинятся препятствия, и мои ощущения, что это целенаправленная политика и, наверное, она будет продолжаться", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.