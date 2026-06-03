Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армения должна сделать осознанный выбор относительно своего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), понимая все последствия такого решения, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
- Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Армения должна сделать осознанный выбор насчет своего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), понимая все последствия, рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.