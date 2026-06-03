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МИД предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС - РИА Новости, 03.06.2026
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13:31 03.06.2026 (обновлено: 13:43 03.06.2026)
МИД предупредил Армению о последствиях выхода из ЕАЭС

Панкин: Армения должна сделать выбор насчет ЕАЭС, понимая последствия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армения должна сделать осознанный выбор относительно своего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), понимая все последствия такого решения, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
  • Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Армения должна сделать осознанный выбор насчет своего членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), понимая все последствия, рассказал заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
"Армения должна сделать осознанный выбор, понимания все преимущества и все те последствия, которые будут в случае того, какой путь она изберет", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, комментируя вопрос Армении и ЕАЭС.
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Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС, но страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь "мягкого и интеллигентного развода". Ситуация вокруг Армении обсуждалась на саммите ЕАЭС в Астане. Лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли 29 мая совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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