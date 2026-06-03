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Россия показала свою живучесть, заявили в МИД - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:22 03.06.2026
Россия показала свою живучесть, заявили в МИД

Панкин: Россия показала живучесть и доказала, что она не "бензоколонка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия показала свою живучесть и доказала, что она не «бензоколонка».
  • Александр Панкин сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия показала свою живучесть и доказала, что она не "бензоколонка", заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Мы показали свою живучесть, выживаемость, что мы не изолированы от мира ", - сказал он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
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Панкин отметил, что в прошлом Россию бездумно назвали "бензоколонкой", но это оказалось в корне неверным.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияАлександр Панкин
 
 
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