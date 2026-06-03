Россия показала свою живучесть, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости . Россия показала свою живучесть и доказала, что она не "бензоколонка", заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Мы показали свою живучесть, выживаемость, что мы не изолированы от мира ", - сказал он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.