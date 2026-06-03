Россия показала свою живучесть, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россия показала свою живучесть и доказала, что она не «бензоколонка».
- Александр Панкин сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия показала свою живучесть и доказала, что она не "бензоколонка", заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Мы показали свою живучесть, выживаемость, что мы не изолированы от мира ", - сказал он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.