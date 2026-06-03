США давят и планируют наращивать давление на Россию, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США планируют наращивать давление на Россию и ее партнеров, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
- Заявление было сделано на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти США давят и планируют наращивать давление на Россию и ее партнеров, Москва это видит, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"То, что в их планах наращивание давления на Россию - экономического давления, экстерриториального давления - не только на Россию, но и на наших партнеров - это мы видим", - сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.