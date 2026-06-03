ГА ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго выбраны новыми непостоянными членами СБ ООН на 2027–2028 годы.
- Участники заседания не смогли выбрать пятого непостоянного члена СБ ООН, выборы продолжатся.
ООН, 3 июн - РИА Новости. Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго выбраны новыми непостоянными членами СБ ООН, передает корреспондент РИА Новости.
В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить два западноевропейских государства, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия.
Из всех нынешних претендентов только Киргизия никогда не была в составе СБ ООН.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
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