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ГА ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности - РИА Новости, 03.06.2026
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18:39 03.06.2026
ГА ООН выбрала новых непостоянных членов Совета Безопасности

Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго вошли в СБ ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго выбраны новыми непостоянными членами СБ ООН на 2027–2028 годы.
  • Участники заседания не смогли выбрать пятого непостоянного члена СБ ООН, выборы продолжатся.
ООН, 3 июн - РИА Новости. Австрия, Португалия, Зимбабве и Тринидад и Тобаго выбраны новыми непостоянными членами СБ ООН, передает корреспондент РИА Новости.
В среду ГА ООН выбирала пять новых непостоянных членов СБ на 2027-2028 годы. Мандаты должны были получить два западноевропейских государства, по одному - из Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки. В новый состав совета вошли Тринидад и Тобаго, Зимбабве, Португалия, Австрия.
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При этом участники заседания не смогли выбрать пятого непостоянного члена - на место претендовали Киргизия и Филиппины, но ни одна страна не набрала достаточного количества голосов. Выборы продолжатся.
Из всех нынешних претендентов только Киргизия никогда не была в составе СБ ООН.
Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов: пяти постоянных (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) с правом вето и десяти непостоянных, избираемых по региональному принципу.
Выбранные государства заменят в Совете Данию, Грецию, Пакистан, Панаму и Сомали. Бахрейн, Колумбия, ДР Конго, Латвия и Либерия пока сохранят свои места непостоянных членов СБ.
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