Кандидат на роль генсека ООН заявила на ПМЭФ, что готова работать с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребека заявила о готовности работать с Россией в случае избрания на роль генсека ООН.
- Диалог с РФ Ребека назвала ключевым для устойчивости и будущего ООН.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кандидат на роль генсека ООН Ребека Гринспан с заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, назвав диалог с РФ ключевым для организации.
Гринспан назвала Россию ключевой частью ООН, объяснив это не только тем, что она является постоянным членом Совбеза, но и тем, что Россия - очень влиятельная страна.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.