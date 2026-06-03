Кандидат на роль генсека ООН заявила на ПМЭФ, что готова работать с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кандидат на роль генсека ООН Ребека Гринспан с заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, назвав диалог с РФ ключевым для организации.

Гринспан назвала Россию ключевой частью ООН, объяснив это не только тем, что она является постоянным членом Совбеза, но и тем, что Россия - очень влиятельная страна.