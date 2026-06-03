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Кандидат на роль генсека ООН заявила на ПМЭФ, что готова работать с Россией - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:16 03.06.2026 (обновлено: 17:26 03.06.2026)
Кандидат на роль генсека ООН заявила на ПМЭФ, что готова работать с Россией

Гринспан заявила на ПМЭФ о готовности работать с Россией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребека заявила о готовности работать с Россией в случае избрания на роль генсека ООН.
  • Диалог с РФ Ребека назвала ключевым для устойчивости и будущего ООН.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Кандидат на роль генсека ООН Ребека Гринспан с заявила о готовности работать с Россией в случае избрания, назвав диалог с РФ ключевым для организации.
"Я всегда говорила прямо. Я буду взаимодействовать с Россией и продолжать этот диалог, который, как я думаю, является ключевым для устойчивости и будущего ООН", - сказала она, выступая на ПМЭФ.
Гринспан назвала Россию ключевой частью ООН, объяснив это не только тем, что она является постоянным членом Совбеза, но и тем, что Россия - очень влиятельная страна.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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