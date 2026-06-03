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Стало известно, сколько будет стоить обед на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:17 03.06.2026
Стало известно, сколько будет стоить обед на ПМЭФ-2026

РИА Новости: пообедать на ПМЭФ-2026 можно за 7,9 тысячи рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обед в ресторане «Форум» на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году будет стоить 7 тысяч 900 рублей.
  • В меню ресторана «Форум» представлены холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки.
  • Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Форум" обойдется гостям и участниками ПМЭФ-2026 в 7 тысяч 900 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Ресторан "Форум" предлагает посетителям на выбор холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты и напитки.
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В меню можно найти следующие закуски: карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, студень из томленой говядины с хреном и бородинскими чипсами, мини-рулеты из цукини с лососем шеф-посола и сливочным соусом, рукола с сочной грушей и муссом из кешью.
На выбор также представлены первые блюда: крем-суп из печеной тыквы с креветками и кальмарами, янтарный бульон из говядины с мясным расстегаем, томленые щи из квашеной капусты с боровиками и альтернативной сметаной.
Ресторан предлагает на выбор также четыре горячих блюда. Среди них филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле с муссом из картофеля и сельдерея под икорным соусом, филе утки с кремом из пастернака и соусом из садовой вишни, стейк из корня сельдерея с белыми грибами.
В качестве десерта в заведении можно отведать традиционный миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго и свежими ягодами. Напитки на выбор - морс, чай и кофе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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