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Новое мебельное производство запустят в Великом Новгороде до конца 2029 г - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:15 03.06.2026
Новое мебельное производство запустят в Великом Новгороде до конца 2029 г

Новый мебельный завод появится в Великом Новгороде до конца года

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиНовое мебельное производство запустят в Великом Новгороде
Новое мебельное производство запустят в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Новое мебельное производство запустят в Великом Новгороде
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Правительство Новгородской области подписало на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с компанией "Велур" о намерениях запустить новое мебельное производство в Великом Новгороде до конца 2029 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Подписи под документом поставили губернатор Александр Дронов и генеральный директор компании Евгений Степанов. Инвестор планирует создать в Великом Новгороде мебельное производство полного цикла – от изготовления мебели до реализации конечному потребителю", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что проектом предусмотрено строительство производственного здания, складов, пилорамы, сушильной камеры. Совет при губернаторе по улучшению инвестиционного климата поддержал этот проект еще в августе 2025 года.
"Для реализации проекта инвестору была предоставлена земля без проведения торгов. Для нас это новое предприятие, которое даст 100 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит 1,5 миллиарда рублей. Первую очередь проекта планируется запустить до конца 2029 года, полностью реализовать его – до 2031 года. Будем поддерживать инвестора, чтобы производство развивалось", – приводит пресс-служба слова Дронова.
Реализация инвестиционных проектов на территории региона отвечает целям федерального проекта "Повышение инвестиционной активности", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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