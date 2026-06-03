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Глава Минприроды назвал долю трудноизвлекаемых запасов нефти в России - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:40 03.06.2026
Глава Минприроды назвал долю трудноизвлекаемых запасов нефти в России

РИА Новости: доля трудно извлекаемых запасов нефти в добыче составляет 30%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы.
  • Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30% и будет расти благодаря господдержке.
  • Роснедра ежегодно проводят мониторинг трудноизвлекаемых запасов углеводородов, и сейчас более половины извлекаемых запасов нефти в России относятся к потенциально льготируемым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30%, и этот показатель будет расти благодаря господдержке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Роснедра ежегодно проводят мониторинг трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Сейчас уже более половины - 17,4 миллиарда тонн извлекаемых запасов нефти в России, числящихся на государственном балансе, относятся к потенциально льготируемым", - сказал он.
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Министр напомнил, что по большинству категорий ТРИЗ введены льготы в Налоговом кодексе. Кроме того, льготируются и другие категории запасов углеводородного сырья, налоговые преференции по которым, по мнению Минфина, точечно необходимы по конкретным участкам недр, отметил он.
"В структуре добычи доля ТРИЗ составляет 30%, и будет только расти исключительно благодаря мерам господдержки, в первую очередь налоговым", - добавил Козлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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