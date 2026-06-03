Глава Минприроды назвал долю трудноизвлекаемых запасов нефти в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30%, и этот показатель будет расти благодаря господдержке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).