Глава Минприроды назвал долю трудноизвлекаемых запасов нефти в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы.
- Доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30% и будет расти благодаря господдержке.
- Роснедра ежегодно проводят мониторинг трудноизвлекаемых запасов углеводородов, и сейчас более половины извлекаемых запасов нефти в России относятся к потенциально льготируемым.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) в добыче составляет уже 30%, и этот показатель будет расти благодаря господдержке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Министр напомнил, что по большинству категорий ТРИЗ введены льготы в Налоговом кодексе. Кроме того, льготируются и другие категории запасов углеводородного сырья, налоговые преференции по которым, по мнению Минфина, точечно необходимы по конкретным участкам недр, отметил он.
"В структуре добычи доля ТРИЗ составляет 30%, и будет только расти исключительно благодаря мерам господдержки, в первую очередь налоговым", - добавил Козлов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.