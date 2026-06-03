Глава Минприроды рассказал, в каких регионах еще мало изучены недра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии, поэтому именно там ведутся работы в рамках второго этапа проекта "Геология: Возрождение легенды", сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.