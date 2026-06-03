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Глава Минприроды рассказал, в каких регионах еще мало изучены недра - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
07:18 03.06.2026
Глава Минприроды рассказал, в каких регионах еще мало изучены недра

РИА Новости: в Сибири еще мало изучены недра

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии.
  • Федеральный проект «Геология: возрождение легенды» нацелен на эти регионы, там сосредоточена большая часть работ по среднемасштабной геологической съемке.
  • Степень изученности мелкомасштабной геологической съемкой (1:1000 000) России составляет 100%, теперь стоит задача нарастить объемы среднемасштабной геологической съемки (1:200 000).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Сибирь и Дальний Восток являются наименее изученными территориями России с точки зрения геологии, поэтому именно там ведутся работы в рамках второго этапа проекта "Геология: Возрождение легенды", сообщил в интервью РИА Новости глава Минприроды Александр Козлов в преддверии ПМЭФ.
"Наименее изученные территории – это Сибирь и Дальний Восток. Именно поэтому федеральный проект "Геология: возрождение легенды" нацелен на эти регионы. Здесь сосредоточена сейчас большая часть работ по среднемасштабной геологической съемке", - сказал он.
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Министр отметил, что степень изученности мелкомасштабной геологической съемкой (1:1000 000) России составляет 100%.
"То есть "миллионкой" покрыта вся страна", - подчеркнул он.
Теперь стоит задача нарастить объемы среднемасштабной геологической съемки (1:200 000). Сейчас в среднем по стране это 25,7%, где-то существенно больше, отметил Козлов.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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