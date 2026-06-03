Эксперт рассказал, какую угрозу несет морской мусор в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ Морской мусор — одна из самых серьезных проблем для экологии удаленных от промышленных центров районов Арктики, на 100-метровой прибрежной полосе исследователи находят до трех тысяч единиц мусора.

Морской мусор представляет серьезную угрозу для морских млекопитающих и птиц, которые могут запутываться в рыболовных сетях или принимать яркие частички пластика за еду.

Для полного решения проблемы загрязнения морским мусором в Арктике необходим широкий комплекс мер на разных уровнях системы обращения с отходами.

МУРМАНСК, 3 июн – РИА Новости. Морской мусор – одна из самых серьезных проблем для экологии удаленных от промышленных центров районов Арктики, на 100-метровой прибрежной полосе исследователи находят до трех тысяч единиц мусора, что несет угрозу для фауны высоких широт, рассказал РИА Новости руководитель экспедиции "Арктический Плавучий Университет", директор Института стратегического развития Арктики САФУ Александр Сабуров.

"Исследования, проводимые нашими учеными, показывают, что этот регион является относительно чистым с точки зрения, например, радионуклидов, тяжелых металлов, органических загрязнителей. В то же время, пожалуй, самой большой проблемой является морской мусор", - сказал Сабуров.

Руководитель экспедиции рассказал, что определить количество, состав и концентрацию арктического мусора помогает специальная методика – он подсчитывается на 100-метровой прибрежной полосе. И здесь исследователи обнаруживают большое количество, прежде всего, пластикового мусора, которого здесь с учетом отдаленности от промышленных районов быть не должно.

"Эти исследования проводятся специалистами из Российского государственного гидрометеорологического университета (лаборатория ПластикЛаб) с 2021 года. На 100-метровой полосе могут находить в среднем от 500 до тысячи, а иногда до 2,5-3 тысяч единиц морского мусора, и при этом, изучая этот мусор на одном и том же полигоне, то есть на одном и том же участке пляжа, возвращаясь сюда каждый год, мы видим, как мусор сюда приносится снова и снова", - отметил руководитель "Плавучего университета".

Морской мусор, по словам руководителя экспедиций, представляет серьезную угрозу для морских млекопитающих и птиц, которые могут запутываться в рыболовных сетях или принимать яркие частички пластика за еду. Так у животных возникает ложное чувство насыщения, а загрязнители, которые есть в пластике, попадают в организм, что может приводить к их гибели.