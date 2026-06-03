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МТС и "Транстелематика" займутся цифровизацией гортранспорта - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:13 03.06.2026
МТС и "Транстелематика" займутся цифровизацией гортранспорта

МТС и «Сервисный центр Транстелематика» договорились о сотрудничестве

© Фото : предоставлено пресс-службой МТССимволика компании МТС
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой МТС
Символика компании МТС
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МТС и ООО "Сервисный центр Транстелематика" договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок, соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2026, сообщает МТС.
Стороны проработают вопросы совместного оказания услуг по обеспечению городского транспорта вайфай-сетями и мультимедийными сервисами совместной разработки. Они также рассмотрят применение СИМ-решений для передачи телематических данных (координатов, технического состояния), видеопотоков и оплаты проездов.
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"Реализация этих планов позволит ускорить процесс оплаты проезда для пассажиров и повысить уровень безопасности дорожного движения", - отметили в МТС.
Среди перспективных направлений сотрудничества названы мониторинг грузоперевозок, внедрение ИИ-видеоаналитики на подвижном составе и остановочных пунктах, подсчет пассажиропотока и контроль состояния водителя. Стороны также проработают вопрос развертывания выделенных сетей стандарта LTE/5G для автопарков, депо и транспортных узлов в целях обеспечения надежной связи для систем управления транспортом.
"Цифровизация транспорта – это создание умной экосистемы, где инновации обеспечивают комфорт и безопасность перевозок. Технологии, такие как спутниковый мониторинг, контроль расхода топлива и спецтехники позволяют повысить эффективность перевозок. Взаимодействие с "Транстелематикой" призвано ускорить цифровизацию городского транспорта и послужить мощным драйвером для его дальнейшего развития", – приводится в сообщении комментарий вице-президента по корпоративному бизнесу МТС Олега Алдошина.
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