МТС и "Транстелематика" займутся цифровизацией гортранспорта

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МТС и ООО "Сервисный центр Транстелематика" договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации городского транспорта и грузоперевозок, соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2026, сообщает МТС.

Стороны проработают вопросы совместного оказания услуг по обеспечению городского транспорта вайфай-сетями и мультимедийными сервисами совместной разработки. Они также рассмотрят применение СИМ-решений для передачи телематических данных (координатов, технического состояния), видеопотоков и оплаты проездов.

"Реализация этих планов позволит ускорить процесс оплаты проезда для пассажиров и повысить уровень безопасности дорожного движения", - отметили в МТС.

Среди перспективных направлений сотрудничества названы мониторинг грузоперевозок, внедрение ИИ-видеоаналитики на подвижном составе и остановочных пунктах, подсчет пассажиропотока и контроль состояния водителя. Стороны также проработают вопрос развертывания выделенных сетей стандарта LTE/5G для автопарков, депо и транспортных узлов в целях обеспечения надежной связи для систем управления транспортом.