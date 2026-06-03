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Эксперт по поведению перечислил ошибки в разговоре с мошенником - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:42 03.06.2026 (обновлено: 06:15 03.06.2026)
Эксперт по поведению перечислил ошибки в разговоре с мошенником

РИА Новости: для противостояния мошеннику нужно не принимать быстрых решений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Российской экономической школы Антон Суворов заявил, что для противостояния мошенникам важно сохранять критическое мышление и не принимать быстрых решений.
  • Он подчеркнул, что представление о собственной неуязвимости и способность отличить дипфейк от реальности — это распространенная ошибка.
  • Суворов рекомендовал прерывать подозрительные звонки и не отвечать на незнакомые номера, а также избегать сомнительных взаимодействий.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники давят на слабые места человека; чтобы противостоять злоумышленнику, важно не принимать быстрых решений и не считать себя неуязвимым, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов.
"Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения — не надо этим пренебрегать", — сказал эксперт.
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"И самая большая ошибка, которую мы все можем сделать, это представить себе, что мы неуязвимы и что мы можем отличить дипфейк от реальности", — добавил Суворов.
Жертвами мошенников часто становятся очень образованные, продвинутые люди, напомнил он. У любого из нас может быть момент, когда мы устали, потеряли бдительность, и мошенники, как правило, начинают с того, что чем-то пугают человека, выводят из нормального состояния, сказал Суворов.
"А дальше идет очень сильный информационный поток, который перегружает мозг, и мы можем принять неразумное решение. Очень важно в самом начале этот момент поймать и просто отодвинуть ситуацию в будущее. У меня тоже были такие истории: звонили "с Петровки", говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция... Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю", — отметил глава РЭШ.
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"Но мы все уязвимы, здесь стопроцентной брони нет. Стандартная рекомендация — сразу прервать подозрительный звонок. Еще надежнее — вообще не отвечать на незнакомые звонки. Но, например, если ты ждешь курьера, то приходится ответить. Поэтому нельзя недооценивать, насколько продуктивно мошенники умеют общаться с жертвами. Важно просто не вступать в сомнительные взаимодействия - выиграть здесь практически невозможно", — пояснил эксперт.
Даже если человек очень хорошо понимает, осознает, что это мошенники, и просто хочет их потроллить - это зона риска, подчеркнул Суворов.
"С той стороны может оказаться кто-то очень продвинутый, кто найдет вашу уязвимость или запишет образец голоса и потом обманет ваших близких", — предупредил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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