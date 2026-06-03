Эксперт по поведению перечислил ошибки в разговоре с мошенником

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор Российской экономической школы Антон Суворов заявил, что для противостояния мошенникам важно сохранять критическое мышление и не принимать быстрых решений.

Он подчеркнул, что представление о собственной неуязвимости и способность отличить дипфейк от реальности — это распространенная ошибка.

Суворов рекомендовал прерывать подозрительные звонки и не отвечать на незнакомые номера, а также избегать сомнительных взаимодействий.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Мошенники давят на слабые места человека; чтобы противостоять злоумышленнику, важно не принимать быстрых решений и не считать себя неуязвимым, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы, специалист по поведенческой экономике Антон Суворов.

"Во-первых, всегда сохранять критическое мышление и внутренний настрой на то, чтобы не принимать быстрых решений. Всегда берите паузу перед серьезными шагами. Сейчас же есть возможность установить самозапреты, периоды охлаждения — не надо этим пренебрегать", — сказал эксперт.

"И самая большая ошибка, которую мы все можем сделать, это представить себе, что мы неуязвимы и что мы можем отличить дипфейк от реальности", — добавил Суворов.

Жертвами мошенников часто становятся очень образованные, продвинутые люди, напомнил он. У любого из нас может быть момент, когда мы устали, потеряли бдительность, и мошенники, как правило, начинают с того, что чем-то пугают человека, выводят из нормального состояния, сказал Суворов.

"А дальше идет очень сильный информационный поток, который перегружает мозг, и мы можем принять неразумное решение. Очень важно в самом начале этот момент поймать и просто отодвинуть ситуацию в будущее. У меня тоже были такие истории: звонили "с Петровки", говорили, что прошла какая-то неправильная транзакция... Я говорю: присылайте повестку, я приду. И все, выключаю", — отметил глава РЭШ.

"Но мы все уязвимы, здесь стопроцентной брони нет. Стандартная рекомендация — сразу прервать подозрительный звонок. Еще надежнее — вообще не отвечать на незнакомые звонки. Но, например, если ты ждешь курьера, то приходится ответить. Поэтому нельзя недооценивать, насколько продуктивно мошенники умеют общаться с жертвами. Важно просто не вступать в сомнительные взаимодействия - выиграть здесь практически невозможно", — пояснил эксперт.

Даже если человек очень хорошо понимает, осознает, что это мошенники, и просто хочет их потроллить - это зона риска, подчеркнул Суворов.

"С той стороны может оказаться кто-то очень продвинутый, кто найдет вашу уязвимость или запишет образец голоса и потом обманет ваших близких", — предупредил он.