Монголия становится все более привлекательной для российских туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Монголия становится более привлекательной для российских туристов, заявил советник торгового представительства Монголии в РФ.
- Россияне рассматривают Монголию для экологического и экстремального туризма, при этом больше всего путешественников приезжает из Сибирского федерального округа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Монголия становится все более привлекательна для российских туристов, заявил РИА Новости советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ.
"В связи с отсутствием некоторых альтернатив, Монголия становится более привлекательной", - сказал он в беседе с агентством.
По его словам, российские туристы рассматривают Монголию для экологического и экстремального видов туризма.
Он уточнил, что первое место среди туристов в Монголии обычно занимают Южная Корея или Китай, а второе место - Россия.
Глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов ранее в интервью РИА Новости заявил, что российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.