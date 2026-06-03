Рейтинг@Mail.ru
Монголия становится все более привлекательной для российских туристов - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
19:14 03.06.2026
Монголия становится все более привлекательной для российских туристов

РИА Новости: Монголия стала более привлекательной для российских туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди в буддийском комплексе Их Бурхант в провинции Дорнод в Монголии
Люди в буддийском комплексе Их Бурхант в провинции Дорнод в Монголии - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди в буддийском комплексе Их Бурхант в провинции Дорнод в Монголии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Монголия становится более привлекательной для российских туристов, заявил советник торгового представительства Монголии в РФ.
  • Россияне рассматривают Монголию для экологического и экстремального туризма, при этом больше всего путешественников приезжает из Сибирского федерального округа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Монголия становится все более привлекательна для российских туристов, заявил РИА Новости советник торгового представительства Монголии в РФ Баасансурэн Тувшинтугс на полях ПМЭФ.
"В связи с отсутствием некоторых альтернатив, Монголия становится более привлекательной", - сказал он в беседе с агентством.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов раскрыл, туристы из каких стран чаще всего приезжают в Петербург
Вчера, 10:38
По его словам, российские туристы рассматривают Монголию для экологического и экстремального видов туризма.
«
"Для туристов из европейской части России информация находится не в такой доступности, поэтому они меньше рассматривают. А Сибирский федеральный округ больше всего путешествует, из Бурятии опять же", - подчеркнул Баасансурэн Тувшинтугс.
Он уточнил, что первое место среди туристов в Монголии обычно занимают Южная Корея или Китай, а второе место - Россия.
Глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии России и Монголии Александр Козлов ранее в интервью РИА Новости заявил, что российские туристы в первом квартале 2026 года стали ездить в Монголию в 1,6 раза чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Россия и КНДР хотят расширять транспортное сообщение, заявил Козлов
2 июня, 11:12
 
ПМЭФ-2026МонголияРоссияРеспублика БурятияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала