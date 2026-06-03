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Запад навязывает Молдавии повестку ЛГБТ*, заявила Таубер - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
17:37 03.06.2026 (обновлено: 17:38 03.06.2026)
Запад навязывает Молдавии повестку ЛГБТ*, заявила Таубер

Экс-депутат Таубер заявил, что западные страны навязывают Молдавии повестку ЛГБТ

© Sputnik / Rodion ProcaМарина Таубер во время митинга протеста
Марина Таубер во время митинга протеста - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Sputnik / Rodion Proca
Марина Таубер во время митинга протеста. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер заявила на ПМЭФ, что западные страны навязывают Молдавии повестку ЛГБТ*
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
C.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Западные страны навязывают Молдавии повестку ЛГБТ*, заявила экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
«

Молдове управляет Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, еврочиновники. И они каждый день нам, молдавским гражданам, навязывают свою точку зрения на жизнь. Даже такое, что ЛГБТ* - это хорошо. В нашей стране это неприемлемо. В нашей стране можно за это получить, как говорится, как нужно. Но они через разные фильмы, через разный контент, начинают через молодежь, через детей, у которых более нежная психика, это продвигать", - сказала Таубер на сессии в рамках форума, посвященной роли СМИ в эпоху искусственного интеллекта.

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ПМЭФ-2026В миреМолдавияРоссияМарина ТауберЕвропарламент
 
 
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