Запад навязывает Молдавии повестку ЛГБТ*, заявила Таубер

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"В Молдове управляет Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, еврочиновники. И они каждый день нам, молдавским гражданам, навязывают свою точку зрения на жизнь. Даже такое, что ЛГБТ* - это хорошо. В нашей стране это неприемлемо. В нашей стране можно за это получить, как говорится, как нужно. Но они через разные фильмы, через разный контент, начинают через молодежь, через детей, у которых более нежная психика, это продвигать", - сказала Таубер на сессии в рамках форума, посвященной роли СМИ в эпоху искусственного интеллекта.