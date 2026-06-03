Минприроды рассказало о перечне трудноизвлекаемых запасов нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минприроды России пока не рассматривает расширение перечня запасов нефти, относимых к трудноизвлекаемым (ТРИЗ).
- Минприроды готово рассмотреть расширение перечня ТРИЗ при поступлении обоснованных предложений от компаний.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минприроды России пока не рассматривает расширение перечня запасов нефти, относимых к трудноизвлекаемым (ТРИЗ), но готово к нему при поступлении предложений, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
“Пока мы не рассматриваем очередное расширение перечня ТРИЗ. Но при поступлении обоснованных предложений от компаний, безусловно, готовы предметно работать над его расширением”, - сказал министр.
В перечень ТРИЗ, согласно законодательству, входят нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям, сверхвязкая нефть, нефть из кумско-керестинской свиты, нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к ачимовским продуктивным отложениям, с определенным показателем проницаемости, нефть, газ и конденсат отложений палеозоя Западной Сибири.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.