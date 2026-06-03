Минприроды рассказало о перечне трудноизвлекаемых запасов нефти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минприроды России пока не рассматривает расширение перечня запасов нефти, относимых к трудноизвлекаемым (ТРИЗ), но готово к нему при поступлении предложений, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).