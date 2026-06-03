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Минприроды рассказало о перечне трудноизвлекаемых запасов нефти - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:16 03.06.2026
Минприроды рассказало о перечне трудноизвлекаемых запасов нефти

Минприроды не рассматривает расширение перечня трудноизвлекаемых запасов нефти

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минприроды России пока не рассматривает расширение перечня запасов нефти, относимых к трудноизвлекаемым (ТРИЗ).
  • Минприроды готово рассмотреть расширение перечня ТРИЗ при поступлении обоснованных предложений от компаний.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Минприроды России пока не рассматривает расширение перечня запасов нефти, относимых к трудноизвлекаемым (ТРИЗ), но готово к нему при поступлении предложений, сообщил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Козлов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
“Пока мы не рассматриваем очередное расширение перечня ТРИЗ. Но при поступлении обоснованных предложений от компаний, безусловно, готовы предметно работать над его расширением”, - сказал министр.
В перечень ТРИЗ, согласно законодательству, входят нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, абалакским, хадумским и доманиковым продуктивным отложениям, сверхвязкая нефть, нефть из кумско-керестинской свиты, нефть из конкретной залежи углеводородного сырья, отнесенной к ачимовским продуктивным отложениям, с определенным показателем проницаемости, нефть, газ и конденсат отложений палеозоя Западной Сибири.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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