Захарова рассказала, как в МИД России используют искусственный интеллект

Краткий пересказ от РИА ИИ В МИД России используют технологии искусственного интеллекта для создания фото- и видеоматериалов.

Весь контент, созданный с помощью ИИ, в российском внешнеполитическом ведомстве маркируется.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в российском внешнеполитическом ведомстве используют технологии искусственного интеллекта для создания фото- и видеоматериалов, при этом такой контент всегда маркируется.

"Что касается МИД, мы уже давно маркируем наш контент (созданный при помощи ИИ - ред.), и мы уже знаем, что это не только для нас, но и для всех", - сказала Захарова , выступая на сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках ПМЭФ.

Официальный представитель МИД уточнила, что технологии искусственного интеллекта используют в российском внешнеполитическом ведомстве для создания фотоматериалов и коллажей, а также коротких видео.

"Мы, честно говоря, не имели никаких предписаний. Это была наша этика. Наше профессиональное саморегулирование", - указала она.