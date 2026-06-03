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Захарова рассказала, как в МИД России используют искусственный интеллект - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:02 03.06.2026
Захарова рассказала, как в МИД России используют искусственный интеллект

Захарова: в МИД РФ используют технологии ИИ для создания фото- и видеоматериало

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД России используют технологии искусственного интеллекта для создания фото- и видеоматериалов.
  • Весь контент, созданный с помощью ИИ, в российском внешнеполитическом ведомстве маркируется.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в российском внешнеполитическом ведомстве используют технологии искусственного интеллекта для создания фото- и видеоматериалов, при этом такой контент всегда маркируется.
"Что касается МИД, мы уже давно маркируем наш контент (созданный при помощи ИИ - ред.), и мы уже знаем, что это не только для нас, но и для всех", - сказала Захарова, выступая на сессии "Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ" в рамках ПМЭФ.
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Официальный представитель МИД уточнила, что технологии искусственного интеллекта используют в российском внешнеполитическом ведомстве для создания фотоматериалов и коллажей, а также коротких видео.
"Мы, честно говоря, не имели никаких предписаний. Это была наша этика. Наше профессиональное саморегулирование", - указала она.
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