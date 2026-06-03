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Киевский режим вымещает злобу на мирных жителях, заявила Захарова - РИА Новости, 03.06.2026
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14:04 03.06.2026 (обновлено: 14:09 03.06.2026)
Киевский режим вымещает злобу на мирных жителях, заявила Захарова

Захарова об атаке ВСУ в ДНР: киевский режим вымещает злобу на мирных жителях

© РИА НовостиМесто атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости
Место атаки дрона ВСУ на автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что киевский режим вымещает злобу на мирных жителях из-за поражений на поле боя.
  • Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, семь человек погибли, 11 получили ранения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим терпит поражение на поле боя, из-за чего вымещает злобу на мирных жителях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрел ВСУ рейсового пассажирского автобуса в ДНР.
"Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.
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