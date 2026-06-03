Киевский режим вымещает злобу на мирных жителях, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что киевский режим вымещает злобу на мирных жителях из-за поражений на поле боя.
- Дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус в Енакиево в ДНР, семь человек погибли, 11 получили ранения.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Киевский режим терпит поражение на поле боя, из-за чего вымещает злобу на мирных жителях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обстрел ВСУ рейсового пассажирского автобуса в ДНР.
"Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, стремится выместить бессильную злобу на беззащитных мирных жителях", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду сообщил, что дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево в ДНР. По предварительным данным, семь человек погибли, 11 получили ранения, информация о пострадавших уточняется. По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, 10 пострадавших при атаке находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.