Месси начал подготовку к ЧМ по индивидуальной программе

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси провел первую тренировку в расположении сборной Аргентины перед чемпионатом мира по индивидуальной программе.

Ранее у Месси была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия.

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси провел первую тренировку в расположении сборной Аргентины перед чемпионатом мира по индивидуальной программе, сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Первая тренировка команды состоялась в понедельник в Канзасе (США). Перед стартом чемпионата мира аргентинцы проведут товарищеские матчи против сборных Гондураса и Исландии 6 и 9 июня соответственно.

« "Футболисты, испытывающие дискомфорт или восстанавливающиеся после травм, продолжают работать с командой физиотерапевтов, выполняя специальные упражнения на поле. Их восстановление проходит успешно, и они демонстрируют положительную динамику", - подчеркивается в заявлении.

25 мая Месси, выступающий за "Интер Майами", был заменен на 73-й минуте матча Главной футбольной лиги (MLS) против "Филадельфии Юнион" (6:4) из-за физического дискомфорта. Позднее в клубе сообщили, что по итогам обследования у 38-летнего игрока была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления не уточнялись.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.