Месси начал подготовку к ЧМ по индивидуальной программе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси провел первую тренировку в расположении сборной Аргентины перед чемпионатом мира по индивидуальной программе.
- Ранее у Месси была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси провел первую тренировку в расположении сборной Аргентины перед чемпионатом мира по индивидуальной программе, сообщается на сайте Ассоциации футбола Аргентины (AFA).
Первая тренировка команды состоялась в понедельник в Канзасе (США). Перед стартом чемпионата мира аргентинцы проведут товарищеские матчи против сборных Гондураса и Исландии 6 и 9 июня соответственно.
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"Футболисты, испытывающие дискомфорт или восстанавливающиеся после травм, продолжают работать с командой физиотерапевтов, выполняя специальные упражнения на поле. Их восстановление проходит успешно, и они демонстрируют положительную динамику", - подчеркивается в заявлении.
25 мая Месси, выступающий за "Интер Майами", был заменен на 73-й минуте матча Главной футбольной лиги (MLS) против "Филадельфии Юнион" (6:4) из-за физического дискомфорта. Позднее в клубе сообщили, что по итогам обследования у 38-летнего игрока была выявлена перегрузка, связанная с мышечной усталостью левого подколенного сухожилия. Сроки восстановления не уточнялись.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Мировое первенство 2026 года станет шестым в карьере аргентинца.