Малков: инвесторы готовы вложить в Рязанскую область еще 55 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций по новым проектам Рязанской области составит порядка 55 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 губернатор региона Павел Малков.

"У нас очень насыщенная повестка, планируем подписать более 20 соглашений. Сейчас идет первый день форума, уже подписано больше десятка. Половина соглашений – это новые инвестиционные проекты", – рассказал Малков.

Губернатор подчеркнул, что благодаря этим соглашениям будет создано порядка 1,5 тысяч рабочих мест.

"При этом есть и проекты серьезного федерального масштаба, важные в целом для нашей страны, новые высокотехнологичные производства", – отметил Малков.

В числе таких проектов, например, строительство завода по выпуску препаратов-цитостатиков для лечения онкологических заболеваний, а также крупного предприятия по производству аминокислот, ферментов, витаминов. Подписано соглашение о создании в индустриальном парке "Рязанский" предприятия, производящего автоэлектронику.

"Сегодня подписали соглашение о создании бизнес-парка "Агни". Мы получили поддержку Минэкономразвития России, серьезные инвестиции. Новый бизнес-парк будет ориентирован на малый или средний бизнес, на привлечение новых инвестиций в регион. Работать он будет в тесной связке с другими проектами, в том числе с инновационным научно-технологическим центром "Аэрокосмическая инновационная долина". До конца года мы планируем построить площадку около 6 тысяч квадратных метров", – рассказал Малков.

По словам губернатора, Рязанская область также планирует подписать соглашение со Сбером, которое будет касаться не только традиционной поддержки бизнеса, но и совместных вопросов финансирования. внедрения цифровых сервисов, благотворительных проектов.

"Вместе с Промсвязьбанком и Всероссийской федерацией легкой атлетики мы развиваем в регионе легкую атлетику. Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут созданы современные беговые центры, а в центре Рязани появится новое пространство для тренировок и отдыха", – добавил Малков.

Кроме того, предполагается подписание соглашения с компанией "Технониколь" о благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха в Рязани, дальнейшем развитии современного биатлонного комплекса.