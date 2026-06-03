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Малков: инвесторы готовы вложить в Рязанскую область еще 55 млрд рублей - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
18:13 03.06.2026
Малков: инвесторы готовы вложить в Рязанскую область еще 55 млрд рублей

Инвестиции в проекты в Рязанской области составят порядка 55 миллиардов рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций по новым проектам Рязанской области составит порядка 55 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ-2026 губернатор региона Павел Малков.
"У нас очень насыщенная повестка, планируем подписать более 20 соглашений. Сейчас идет первый день форума, уже подписано больше десятка. Половина соглашений – это новые инвестиционные проекты", – рассказал Малков.
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Губернатор подчеркнул, что благодаря этим соглашениям будет создано порядка 1,5 тысяч рабочих мест.
"При этом есть и проекты серьезного федерального масштаба, важные в целом для нашей страны, новые высокотехнологичные производства", – отметил Малков.
В числе таких проектов, например, строительство завода по выпуску препаратов-цитостатиков для лечения онкологических заболеваний, а также крупного предприятия по производству аминокислот, ферментов, витаминов. Подписано соглашение о создании в индустриальном парке "Рязанский" предприятия, производящего автоэлектронику.
"Сегодня подписали соглашение о создании бизнес-парка "Агни". Мы получили поддержку Минэкономразвития России, серьезные инвестиции. Новый бизнес-парк будет ориентирован на малый или средний бизнес, на привлечение новых инвестиций в регион. Работать он будет в тесной связке с другими проектами, в том числе с инновационным научно-технологическим центром "Аэрокосмическая инновационная долина". До конца года мы планируем построить площадку около 6 тысяч квадратных метров", – рассказал Малков.
По словам губернатора, Рязанская область также планирует подписать соглашение со Сбером, которое будет касаться не только традиционной поддержки бизнеса, но и совместных вопросов финансирования. внедрения цифровых сервисов, благотворительных проектов.
"Вместе с Промсвязьбанком и Всероссийской федерацией легкой атлетики мы развиваем в регионе легкую атлетику. Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где будут созданы современные беговые центры, а в центре Рязани появится новое пространство для тренировок и отдыха", – добавил Малков.
Кроме того, предполагается подписание соглашения с компанией "Технониколь" о благоустройстве Центрального парка культуры и отдыха в Рязани, дальнейшем развитии современного биатлонного комплекса.
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ПМЭФ-2026Рязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
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