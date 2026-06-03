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Леклер продлил контракт с "Феррари" - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Формула-1
 
10:06 03.06.2026
Леклер продлил контракт с "Феррари"

Гонщик Леклер продлил контракт с "Феррари" на несколько сезонов

© Фото : пресс-служба команды "Феррари"Пилот "Феррари" Шарль Леклер
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : пресс-служба команды "Феррари"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Феррари» продлила контракт с монегасским пилотом Шарлем Леклером.
  • Соглашение рассчитано на несколько сезонов, но его срок не раскрывается.
  • Леклер выразил радость по поводу продления контракта и подчеркнул свою преданность команде.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Феррари" продлила контракт с монегасским пилотом Шарлем Леклером, сообщается на сайте команды "Формулы-1".
Срок соглашения не раскрывается. Подчеркивается, что оно рассчитано на несколько сезонов.
«
"Я очень рад продолжить путь с "Феррари". Для меня это всегда было не просто командой - с детства я мечтал быть ее частью, и за эти годы она стала для меня второй семьей. Мы вместе пережили яркие победы и непростые моменты, но я верю в эту команду сильнее, чем когда-либо, и очень благодарен за то, что мы продолжим двигаться к нашей общей цели - вернуть чемпионский титул в Маранелло. Быть пилотом "Феррари" - это мечта, но и огромная ответственность, которую я всегда осознаю. Я буду и дальше выкладываться полностью, чтобы вернуть эту команду туда, где ей место, - на вершину, ради всех в Маранелло и, прежде всего, ради болельщиков, чья страсть - сердце этой команды", - заявил Леклер.
Леклеру 28 лет. В марте 2016 года он вошел в состав гоночной академии "Феррари". После победы в "Формуле-2" в 2017 году дебютировал в "Формуле-1" за "Альфа Ромео". С сезона 2019 года монегаск выступает за "Феррари". Леклер занимает второе место по количеству стартов и числу поул-позиций в составе команды, уступая только немцу Михаэлю Шумахеру. После пяти этапов текущего чемпионата монегаск с 75 очками занимает третье место в личном зачете. Всего на его счету восемь побед и 52 подиума в "Формуле-1".
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