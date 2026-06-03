Леклер продлил контракт с "Феррари"

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"Я очень рад продолжить путь с "Феррари". Для меня это всегда было не просто командой - с детства я мечтал быть ее частью, и за эти годы она стала для меня второй семьей. Мы вместе пережили яркие победы и непростые моменты, но я верю в эту команду сильнее, чем когда-либо, и очень благодарен за то, что мы продолжим двигаться к нашей общей цели - вернуть чемпионский титул в Маранелло. Быть пилотом "Феррари" - это мечта, но и огромная ответственность, которую я всегда осознаю. Я буду и дальше выкладываться полностью, чтобы вернуть эту команду туда, где ей место, - на вершину, ради всех в Маранелло и, прежде всего, ради болельщиков, чья страсть - сердце этой команды", - заявил Леклер.