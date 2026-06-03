"АвтоВАЗ" планирует расширить подписку на Lada моделью Largus

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "АвтоВАЗ" рассматривает расширение программы подписки на автомобили Lada моделью Largus.
- Максим Соколов заявил, что автопроизводитель готов поддерживать и развивать сервис подписки на машины Lada, в том числе с точки зрения модельного ряда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает расширение программы подписки на автомобили Lada моделью Largus, заявил президент компании Максим Соколов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
"Смотрим, насколько он будет востребован не только у частных, но и корпоративных клиентов с точки зрения модели Lada Largus. В конечном счете на все вопросы даст ответы рынок", - добавил Соколов.
В конце апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.