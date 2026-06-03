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"АвтоВАЗ" планирует расширить подписку на Lada моделью Largus - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:02 03.06.2026 (обновлено: 16:18 03.06.2026)
"АвтоВАЗ" планирует расширить подписку на Lada моделью Largus

РИА Новости: "АвтоВАЗ" хочет расширить программу подписки на Lada моделью Largus

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Двухтопливный автомобиль Lada Largus CNG
Двухтопливный автомобиль Lada Largus CNG - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Двухтопливный автомобиль Lada Largus CNG . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "АвтоВАЗ" рассматривает расширение программы подписки на автомобили Lada моделью Largus.
  • Максим Соколов заявил, что автопроизводитель готов поддерживать и развивать сервис подписки на машины Lada, в том числе с точки зрения модельного ряда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" рассматривает расширение программы подписки на автомобили Lada моделью Largus, заявил президент компании Максим Соколов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
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"Мы готовы этот продукт всячески поддерживать, тиражировать по разным регионам и, возможно, даже развивать с точки зрения модельного ряда", - сказал Соколов о сервисе подписки на машины Lada.
"Смотрим, насколько он будет востребован не только у частных, но и корпоративных клиентов с точки зрения модели Lada Largus. В конечном счете на все вопросы даст ответы рынок", - добавил Соколов.
В конце апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.
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