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Глава "АвтоВАЗа" назвал сроки начала продаж Lada Azimut - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:50 03.06.2026
Глава "АвтоВАЗа" назвал сроки начала продаж Lada Azimut

РИА Новости: продажи кроссовера Lada Azimut начнутся в IV квартале 2026 года

© Фото : АО "Автоваз"Автомобиль Lada Azimut
Автомобиль Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : АО "Автоваз"
Автомобиль Lada Azimut. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи кроссовера Lada Azimut в России начнутся в четвертом квартале 2026 года.
  • Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», созданный на платформе Vesta, будет оснащаться модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Продажи кроссовера Lada Azimut в России начнутся в четвертом квартале 2026 года, заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
«
"Мы уже в следующем квартале ставим Lada Azimut на конвейерное промышленное производство, а в четвертом квартале он поступит в продажу в наших дилерских центрах", - сказал он.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
В апреле 2026 года компания сообщала о планах начать серийное производство данной модели в сентябре.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Lada Azimut - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
"АвтоВАЗ" готов производить до 70 тысяч кроссоверов Lada Azimut в год
7 мая, 14:29
 
ПМЭФ-2026АвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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