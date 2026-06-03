Глава "АвтоВАЗа" назвал сроки начала продаж Lada Azimut

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи кроссовера Lada Azimut в России начнутся в четвертом квартале 2026 года.

Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», созданный на платформе Vesta, будет оснащаться модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Продажи кроссовера Lada Azimut в России начнутся в четвертом квартале 2026 года, заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.

« "Мы уже в следующем квартале ставим Lad a Azimut на конвейерное промышленное производство, а в четвертом квартале он поступит в продажу в наших дилерских центрах", - сказал он.

Lada Azimut - новый кроссовер " АвтоВАЗа ", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

В апреле 2026 года компания сообщала о планах начать серийное производство данной модели в сентябре.