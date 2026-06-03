Глава "АвтоВАЗа" упомянул известный мем, отвечая на вопрос о летающих Lada

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, отвечая на вопрос о появлении летающих Lada, упомянул известный мем.
- Он также сравнил средневековый омнибус с современными автомобилями и отметил, что прогнозировать или мечтать о будущем — это удел фантастов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов упомянул известный мем, отвечая на вопрос в интервью РИА Новости на ПМЭФ о появлении летающих Lada.
"Ну, можно ответить известным мемом на эту тему, но тем не менее поживем - увидим", - ответил он на вопрос о том, появится ли когда-нибудь летающая Lada.
Соколов также вспомнил средневековый омнибус, который когда-то имел одну лошадиную силу, и сравнил его с современными автомобилями, двигатели которых развивают мощность 200-500 лошадиных сил.
"Поэтому прогнозировать или мечтать о будущем – это удел фантастов, но каким будет автомобиль 22-го века, покажет история", - заключил Соколов.
После интервью руководителя проектов новых автомобилей "АвтоВАЗа" Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову его фраза "Можно, а зачем?" стала мемом в российском интернете.
Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли "АвтоВАЗ" производить автомобили, аналогичные BMW, имея в виду нецелесообразность такой машины с финансовой точки зрения.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.