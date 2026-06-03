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Глава "АвтоВАЗа" упомянул известный мем, отвечая на вопрос о летающих Lada - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:48 03.06.2026
Глава "АвтоВАЗа" упомянул известный мем, отвечая на вопрос о летающих Lada

Соколов упомянул известный мем при ответе на вопрос о летающих Lada

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксим Соколов на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
Максим Соколов на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Максим Соколов на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, отвечая на вопрос о появлении летающих Lada, упомянул известный мем.
  • Он также сравнил средневековый омнибус с современными автомобилями и отметил, что прогнозировать или мечтать о будущем — это удел фантастов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов упомянул известный мем, отвечая на вопрос в интервью РИА Новости на ПМЭФ о появлении летающих Lada.
"Ну, можно ответить известным мемом на эту тему, но тем не менее поживем - увидим", - ответил он на вопрос о том, появится ли когда-нибудь летающая Lada.
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Соколов также вспомнил средневековый омнибус, который когда-то имел одну лошадиную силу, и сравнил его с современными автомобилями, двигатели которых развивают мощность 200-500 лошадиных сил.
"Поэтому прогнозировать или мечтать о будущем – это удел фантастов, но каким будет автомобиль 22-го века, покажет история", - заключил Соколов.
После интервью руководителя проектов новых автомобилей "АвтоВАЗа" Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову его фраза "Можно, а зачем?" стала мемом в российском интернете.
Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли "АвтоВАЗ" производить автомобили, аналогичные BMW, имея в виду нецелесообразность такой машины с финансовой точки зрения.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026АвтоМаксим СоколовАвтоВАЗ
 
 
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