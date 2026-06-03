Максим Соколов на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Максим Соколов на стенде РИА Новости во время ПМЭФ-2026

Глава "АвтоВАЗа" упомянул известный мем, отвечая на вопрос о летающих Lada

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов, отвечая на вопрос о появлении летающих Lada, упомянул известный мем.

Он также сравнил средневековый омнибус с современными автомобилями и отметил, что прогнозировать или мечтать о будущем — это удел фантастов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов упомянул известный мем, отвечая на вопрос в интервью РИА Новости на ПМЭФ о появлении летающих Lada.

"Ну, можно ответить известным мемом на эту тему, но тем не менее поживем - увидим", - ответил он на вопрос о том, появится ли когда-нибудь летающая Lada.

Соколов также вспомнил средневековый омнибус, который когда-то имел одну лошадиную силу, и сравнил его с современными автомобилями, двигатели которых развивают мощность 200-500 лошадиных сил.

"Поэтому прогнозировать или мечтать о будущем – это удел фантастов, но каким будет автомобиль 22-го века, покажет история", - заключил Соколов.

После интервью руководителя проектов новых автомобилей " АвтоВАЗа " Олега Груненкова блогеру Амирану Сардарову его фраза "Можно, а зачем?" стала мемом в российском интернете.

Груненков таким образом ответил на вопрос, может ли "АвтоВАЗ" производить автомобили, аналогичные BMW, имея в виду нецелесообразность такой машины с финансовой точки зрения.