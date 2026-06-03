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Глава "АвтоВАЗа" рассказал, какие модели Lada станут беспилотными - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:59 03.06.2026
Глава "АвтоВАЗа" рассказал, какие модели Lada станут беспилотными

РИА Новости: Соколов рассказал, на какие модели Lada установят беспилотники

© Фото : LADAАвтомобиль Lada Vesta Exclusive
Автомобиль Lada Vesta Exclusive - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : LADA
Автомобиль Lada Vesta Exclusive . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Технологии беспилотного вождения в первую очередь будут устанавливаться на гибридные и электрические модели Lada.
  • «АвтоВАЗ» планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года.
  • Отдельные элементы беспилотности, такие как технология ADAS, уже устанавливаются на некоторые текущие модели Lada, включая Vesta и Niva.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Технологии беспилотного вождения в первую очередь будут устанавливаться на гибридные и электрические модели Lada, рассказал глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Соколов в беседе с журналистами в мае 2026 года говорил, что не исключает появления беспилотных моделей Lada в будущем. В интервью РИА Новости он отметил, что производитель планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года.
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"Конечно, мы работаем над этим, но если говорить о каких-то третьих, четвертых, пятых уровнях беспилотности, то, конечно, они в большей степени характерны для автомобилей, которые основаны на электронной компонентной базе, соответствующей электромобилям или гибридным автомобилям", - сказал президент "АвтоВАЗа".
"И наверное, говоря о том, в каких моделях они в большей степени будут проявляться, то можно говорить именно об электрических", - продолжил он.
Соколов напомнил, что на некоторые текущие автомобили Lada уже устанавливаются отдельные элементы беспилотности, например, технология ADAS.
Такие системы, по его словам, уже присутствуют на автомобилях Vesta и даже Niva, а в большей степени они будут применяться для Lada Azimut.
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"Это тренд или технология, устремленная в будущее, поэтому флагманские модели, передовые модели", - заключил Соколов.
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