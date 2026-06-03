Глава "АвтоВАЗа" рассказал, какие модели Lada станут беспилотными

Краткий пересказ от РИА ИИ Технологии беспилотного вождения в первую очередь будут устанавливаться на гибридные и электрические модели Lada.

«АвтоВАЗ» планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года.

Отдельные элементы беспилотности, такие как технология ADAS, уже устанавливаются на некоторые текущие модели Lada, включая Vesta и Niva.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Технологии беспилотного вождения в первую очередь будут устанавливаться на гибридные и электрические модели Lada, рассказал глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Соколов в беседе с журналистами в мае 2026 года говорил, что не исключает появления беспилотных моделей Lad a в будущем. В интервью РИА Новости он отметил, что производитель планирует представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу 2026 года.

« "Конечно, мы работаем над этим, но если говорить о каких-то третьих, четвертых, пятых уровнях беспилотности, то, конечно, они в большей степени характерны для автомобилей, которые основаны на электронной компонентной базе, соответствующей электромобилям или гибридным автомобилям", - сказал президент " АвтоВАЗа ".

"И наверное, говоря о том, в каких моделях они в большей степени будут проявляться, то можно говорить именно об электрических", - продолжил он.

Соколов напомнил, что на некоторые текущие автомобили Lada уже устанавливаются отдельные элементы беспилотности, например, технология ADAS.

Такие системы, по его словам, уже присутствуют на автомобилях Vesta и даже Niva, а в большей степени они будут применяться для Lada Azimut.

« "Это тренд или технология, устремленная в будущее, поэтому флагманские модели, передовые модели", - заключил Соколов.