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Подписку на Lada Vesta оформили десятки клиентов, заявил глава "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 03.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:55 03.06.2026 (обновлено: 16:02 03.06.2026)
Подписку на Lada Vesta оформили десятки клиентов, заявил глава "АвтоВАЗа"

Глава "АвтоВАЗа" Соколов: подписку на Lada Vesta оформили десятки клиентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автомобиль Lada Vesta. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первые несколько десятков клиентов оформили подписку на автомобили Lada Vesta в специальном сервисе «АвтоВАЗа».
  • Подписчикам не нужно решать проблемы, связанные с техническим осмотром, страховками и другими трудностями владения автомобилем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Подписку на автомобили Lada Vesta в специальном сервисе "АвтоВАЗа" оформили уже первые несколько десятков клиентов, сообщил президент концерна Максим Соколов в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ.
"Сервис стартовал, и спасибо всем клиентам, которые выбрали этот продукт. Первый шаг, как говорят наши китайские партнеры, это половина успеха. И уже несколько десятков ценителей бренда Lada выбрали этот финансовый инструмент для не владения, а пользования автомобилем", - сказал глава "АвтоВАЗа".
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Он добавил, что, выбрав такой способ эксплуатации автомобиля, люди сняли с себя проблемы, связанные с техническим осмотром, страховками и другими трудностями владения автомобилем.
В конце апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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