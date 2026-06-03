Подписку на Lada Vesta оформили десятки клиентов, заявил глава "АвтоВАЗа"

Краткий пересказ от РИА ИИ Первые несколько десятков клиентов оформили подписку на автомобили Lada Vesta в специальном сервисе «АвтоВАЗа».

Подписчикам не нужно решать проблемы, связанные с техническим осмотром, страховками и другими трудностями владения автомобилем.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Подписку на автомобили Lada Vesta в специальном сервисе "АвтоВАЗа" оформили уже первые несколько десятков клиентов, сообщил президент концерна Максим Соколов в интервью РИА Новости в ходе ПМЭФ.

"Сервис стартовал, и спасибо всем клиентам, которые выбрали этот продукт. Первый шаг, как говорят наши китайские партнеры, это половина успеха. И уже несколько десятков ценителей бренда Lada выбрали этот финансовый инструмент для не владения, а пользования автомобилем", - сказал глава "АвтоВАЗа".

Он добавил, что, выбрав такой способ эксплуатации автомобиля, люди сняли с себя проблемы, связанные с техническим осмотром, страховками и другими трудностями владения автомобилем.

В конце апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что запускает сервис подписки на автомобили Lada, первой доступной по подписке моделью стала Lada Vesta за 44 тысячи рублей в месяц.