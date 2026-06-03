Итальянец Коболли впервые вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.
- Флавио Коболли впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась победой посеянного под десятым номером Коболли со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Оже-Альяссим был посеян под четвертым номером. Продолжительность матча составила 3 часа 24 минуты.
Roland Garros ATP
03 июня 2026 • начало в 17:10
Завершен
1 : 36:44:64:64:6
24-летний Коболли впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире Большого шлема. Прежде его лучшим результатом был четвертьфинал на Уимблдонском турнире 2025 года.
Победа Коболли над Оже-Альяссимом гарантировала участие итальянского теннисиста в финале мужской сетки "Ролан Гаррос". Соперник Коболли определится в противостоянии его соотечественников Маттео Берреттини и Маттео Арнальди.