Итальянец Коболли впервые вышел в полуфинал "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Флавио Коболли обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

24-летний Коболли впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире Большого шлема. Прежде его лучшим результатом был четвертьфинал на Уимблдонском турнире 2025 года.