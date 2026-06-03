Спецпредставитель президента рассказал о климатических угрозах для России

Краткий пересказ от РИА ИИ Повышение температуры является одной из климатических угроз для России в ближайшие десять лет.

Нагрузка на водные ресурсы представляет климатическую угрозу для России в ближайшие десять лет.

Дефицит взаимодействия между странами в борьбе с климатическими изменениями также является угрозой для России.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Климатическую угрозу для России в ближайшие десять лет представляют повышение температуры, нагрузка на водные ресурсы и дефицит взаимодействия между странами в борьбе с климатическими изменениями, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев на полях ПМЭФ.

"Безусловно, это увеличение температуры, напряженность водных ресурсов и третье как бы не связано напрямую с климатом - это международное сотрудничество, я все-таки вижу дефицит внятного взаимодействия, где все страны воедино боролись бы с климатическими изменениями и с кризисом", - ответил Эдельгериев на вопрос агентства о климатических угрозах для России в ближайшие десять лет.

Он добавил, что когда в сотрудничество между странами по борьбе с изменением климата начинают вступать глобальные корпорации, которые" используют ресурсы в корыстных целях", эти структуры "ломаются и не работают".