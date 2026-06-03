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В Kaspersky рассказали о росте числа кибератак на российские компании - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:24 03.06.2026
В Kaspersky рассказали о росте числа кибератак на российские компании

РИА Новости: число атак на российские компании в начале 2026 года выросло на 68%

© Лаборатория КасперскогоЗдание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве
Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Лаборатория Касперского
Здание офиса компании "Лаборатория Касперского" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% в годовом выражении.
  • Злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к значимым отраслям, включая транспорт и промышленность, где число инцидентов выросло на 24%.
  • Среди основных тенденций у злоумышленников — рост использования вредоносных программ для кражи денег, атак шифровальщиков, а также применение легальных инструментов для слежки и атак с использованием ИИ.
С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Число кибератак на российские компании в первом квартале 2026 года выросло на 68% в годовом выражении, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в преддверии ПМЭФ-2026.
"Количество обнаруженных и предотвращенных ИБ-инцидентов в российских организациях во всех отраслях в первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году выросло на 68%", - сообщил он по итогам отчета "Киберпульс.Россия".
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По его словам, злоумышленники по-прежнему проявляют интерес к наиболее значимым отраслям, в том числе российским организациям из госсектора, промышленности, финансов, сферы образования и транспорта. Так, в первом квартале 2026 года число инцидентов в сферах транспорта и промышленности выросло на 24%.
Что касается инструментов злоумышленников - на 39% выросло количество атак с использованием вредоносных программ для кражи денег через онлайн-доступ к банковским счетам и на столько же - с применением вредоносных программ, нацеленных на уязвимости в программном обеспечении. Также на 20% увеличилось число атак шифровальщиков.
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Галов отметил, что среди основных тенденций у злоумышленников - распространение легальных инструментов для слежки, которые ранее были доступны лишь ограниченному кругу организаций. Кроме того, становятся популярнее атаки на цепочки поставок и подрядчиков, с которыми выстроены доверительные отношения и атаки с применением ИИ.
"Российским компаниям ежедневно приходится сталкиваться с широким спектром киберугроз, и мы видим, что количество ИБ-инцидентов только растет. В фокусе у злоумышленников традиционно находятся организации из наиболее важных отраслей. При этом атаки, как правило, не носят массовый характер, а совершаются целенаправленно. Чтобы успешно им противостоять, важно обеспечить постоянный мониторинг угроз и выстраивать комплексную систему защиты", - прокомментировал он.
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