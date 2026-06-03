Александр Медведев рассказал, что пожалел о решении смотреть ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил, что последний чемпионат мира по хоккею получился скучным.
- Чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая, в финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев, команду России не допустили до турнира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что последний чемпионат мира по хоккею получился скучным.
Чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. В финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев. Команду России в очередной раз не допустили до турнира.
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"Как это ни печально, но я считал необходимым посмотреть важные матчи - есть ли что-то новое. Но, честно говоря, хоккей был скучноватый. Я не увидел там ничего интересного", - сказал Медведев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.