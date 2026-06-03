Александр Медведев рассказал, что пожалел о решении смотреть ЧМ по хоккею

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова . Бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что последний чемпионат мира по хоккею получился скучным.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.