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Александр Медведев рассказал, что пожалел о решении смотреть ЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
20:56 03.06.2026 (обновлено: 21:03 03.06.2026)
Александр Медведев рассказал, что пожалел о решении смотреть ЧМ по хоккею

Александр Медведев заявил, что хоккей на чемпионате мира был скучным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Медведев
Александр Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил, что последний чемпионат мира по хоккею получился скучным.
  • Чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая, в финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев, команду России не допустили до турнира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший глава Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев заявил РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что последний чемпионат мира по хоккею получился скучным.
Чемпионат мира проходил в Швейцарии с 15 по 31 мая. В финале сборная Финляндии обыграла швейцарцев. Команду России в очередной раз не допустили до турнира.
«
"Как это ни печально, но я считал необходимым посмотреть важные матчи - есть ли что-то новое. Но, честно говоря, хоккей был скучноватый. Я не увидел там ничего интересного", - сказал Медведев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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