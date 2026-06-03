Готовец покинул "Динамо" после четырех сезонов в клубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусский защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо» по истечении срока действия контракта.
- В минувшем сезоне Готовец провел в составе «Динамо» 22 матча и не набрал очков, а в ноябре был внесен в список травмированных до конца сезона из-за серьезной травмы верхней части тела.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Белорусский защитник Кирилл Готовец покинул московское "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В ноябре Готовец был внесен в список травмированных до конца сезона. Защитник получил травму 13 ноября во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (4:5) в результате столкновения с форвардом Дмитрием Яшкиным. Дополнительные обследования выявили у хоккеиста серьезную травму верхней части тела.
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