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Готовец покинул "Динамо" после четырех сезонов в клубе - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
14:20 03.06.2026 (обновлено: 14:50 03.06.2026)
Готовец покинул "Динамо" после четырех сезонов в клубе

Хоккеист Готовец покинул московское "Динамо" после четырех сезонов в клубе

© Фото : Пресс-служба ХК "Динамо"Кирилл Готовец
Кирилл Готовец - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Фото : Пресс-служба ХК "Динамо"
Кирилл Готовец. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белорусский защитник Кирилл Готовец покинул московское «Динамо» по истечении срока действия контракта.
  • В минувшем сезоне Готовец провел в составе «Динамо» 22 матча и не набрал очков, а в ноябре был внесен в список травмированных до конца сезона из-за серьезной травмы верхней части тела.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Белорусский защитник Кирилл Готовец покинул московское "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккеист покинул клуб по истечении срока действия контракта. В минувшем сезоне Готовец провел в составе "Динамо" 22 матча и не набрал очков.
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В ноябре Готовец был внесен в список травмированных до конца сезона. Защитник получил травму 13 ноября во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (4:5) в результате столкновения с форвардом Дмитрием Яшкиным. Дополнительные обследования выявили у хоккеиста серьезную травму верхней части тела.
Готовцу 34 года. Он выступал за "Динамо" с 2022 года. До этого он играл в составе омского "Авангарда" и минского "Динамо". Всего на его счету 467 матчей в КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 64 очка (12 голов + 52 передачи).
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