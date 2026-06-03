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Глава ДНР анонсировал сюрпризы в плане развития хоккея в регионе - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
12:44 03.06.2026 (обновлено: 13:12 03.06.2026)
Глава ДНР анонсировал сюрпризы в плане развития хоккея в регионе

Пушилин: после запуска площадок пригласим известных хоккеистов, сюрпризы будут

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах по развитию хоккея в республике, включая организацию мастер-классов с известными хоккеистами, развитие дворового хоккея и создание Академии хоккея.
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития хоккея и массового спорта в ДНР.
  • Пушилин отметил, что после запуска первых спортивных мероприятий планируется оборудовать площадки для хоккея во дворах и помогать с инвентарем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что после запуска первых спортивных мероприятий в республике планируется приглашение известных хоккеистов для мастер-классов, развитие дворового хоккея и создание Академии хоккея, а также пообещал "положительные сюрпризы" для местных спортсменов.
В среду первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг и Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и детско-юношеской академией "Красная Машина Юниор" в сфере развития хоккея и массового спорта в республике.
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"Если честно, мы это уже обсуждали и планируем приглашать знаменитых хоккеистов, конечно, после запуска первых спортивных мероприятий. Все будет реально. Мы здесь планируем начать с хоккея во дворах. То есть оборудовать площадки в наших агломерациях - в Донецке, в Макеевке, а дальше и в других муниципалитетах. Помогать с формой, коньками, другим инвентарем. А дальше, после того как сможем создать достаточное количество дворовых хоккейных площадок, мы рассчитываем запустить в республике и Академию хоккея. Думаю, это тоже будет востребовано. С Романом Борисовичем мы обсуждали эту перспективу, чтобы из дворового, любительского спорта можно было переходить в профессиональный", - сказал Пушилин.
"Позовем ли Овечкина? Давайте не будем забегать вперед. Будем смотреть по ситуации. Думаю, положительные сюрпризы для наших спортсменов однозначно будут", - отметил Пушилин.
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ХоккейДонецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаРоман РотенбергДенис ПушилинФедерация хоккея России (ФХР)
 
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