Глава ДНР анонсировал сюрпризы в плане развития хоккея в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах по развитию хоккея в республике, включая организацию мастер-классов с известными хоккеистами, развитие дворового хоккея и создание Академии хоккея.
- Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития хоккея и массового спорта в ДНР.
- Пушилин отметил, что после запуска первых спортивных мероприятий планируется оборудовать площадки для хоккея во дворах и помогать с инвентарем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что после запуска первых спортивных мероприятий в республике планируется приглашение известных хоккеистов для мастер-классов, развитие дворового хоккея и создание Академии хоккея, а также пообещал "положительные сюрпризы" для местных спортсменов.
В среду первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг и Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и детско-юношеской академией "Красная Машина Юниор" в сфере развития хоккея и массового спорта в республике.
"Если честно, мы это уже обсуждали и планируем приглашать знаменитых хоккеистов, конечно, после запуска первых спортивных мероприятий. Все будет реально. Мы здесь планируем начать с хоккея во дворах. То есть оборудовать площадки в наших агломерациях - в Донецке, в Макеевке, а дальше и в других муниципалитетах. Помогать с формой, коньками, другим инвентарем. А дальше, после того как сможем создать достаточное количество дворовых хоккейных площадок, мы рассчитываем запустить в республике и Академию хоккея. Думаю, это тоже будет востребовано. С Романом Борисовичем мы обсуждали эту перспективу, чтобы из дворового, любительского спорта можно было переходить в профессиональный", - сказал Пушилин.
"Позовем ли Овечкина? Давайте не будем забегать вперед. Будем смотреть по ситуации. Думаю, положительные сюрпризы для наших спортсменов однозначно будут", - отметил Пушилин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.