Глава ДНР анонсировал сюрпризы в плане развития хоккея в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах по развитию хоккея в республике, включая организацию мастер-классов с известными хоккеистами, развитие дворового хоккея и создание Академии хоккея.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития хоккея и массового спорта в ДНР.

Пушилин отметил, что после запуска первых спортивных мероприятий планируется оборудовать площадки для хоккея во дворах и помогать с инвентарем.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что после запуска первых спортивных мероприятий в республике планируется приглашение известных хоккеистов для мастер-классов, развитие дворового хоккея и создание Академии хоккея, а также пообещал "положительные сюрпризы" для местных спортсменов.

"Если честно, мы это уже обсуждали и планируем приглашать знаменитых хоккеистов, конечно, после запуска первых спортивных мероприятий. Все будет реально. Мы здесь планируем начать с хоккея во дворах. То есть оборудовать площадки в наших агломерациях - в Донецке , в Макеевке , а дальше и в других муниципалитетах. Помогать с формой, коньками, другим инвентарем. А дальше, после того как сможем создать достаточное количество дворовых хоккейных площадок, мы рассчитываем запустить в республике и Академию хоккея. Думаю, это тоже будет востребовано. С Романом Борисовичем мы обсуждали эту перспективу, чтобы из дворового, любительского спорта можно было переходить в профессиональный", - сказал Пушилин.

"Позовем ли Овечкина? Давайте не будем забегать вперед. Будем смотреть по ситуации. Думаю, положительные сюрпризы для наших спортсменов однозначно будут", - отметил Пушилин.