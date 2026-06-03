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В ДНР рассчитывают возродить хоккей при поддержке Ротенберга - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей
 
12:25 03.06.2026 (обновлено: 13:12 03.06.2026)
В ДНР рассчитывают возродить хоккей при поддержке Ротенберга

В ДНР рассчитывают возродить хоккей при помощи соглашения с Ротенбергом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг во время подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2026
Глава ДНР Денис Пушилин и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг во время подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глава ДНР Денис Пушилин и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг во время подписания соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах возродить хоккей в Донецкой Народной Республике при помощи соглашения с академией первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.
  • Денис Пушилин и Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и детско-юношеской академией «Красная Машина Юниор».
  • Пушилин рассчитывает, что сотрудничество с академией вдохнет новую жизнь в развитие спорта в республике и планирует проведение мастер-классов с известными спортсменами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В Донецкой Народной Республике рассчитывают возродить хоккей при помощи соглашения с академией первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
В среду Пушилин и Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве между Донецкой Народной Республикой и детско-юношеской академией "Красная Машина Юниор" в сфере развития хоккея и массового спорта в республике.
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"Мы рассчитываем, что с подписанием соглашения с Романом Борисовичем у нас появится возможность возродить хоккей. Несколько лет в республике были несколько другие приоритеты, но сейчас мы смещаем их. Есть запрос у наших жителей, есть запрос у родителей, чтобы детки занимались разными видами спорта. Хоккей - один из популярных видов спорта. Мы рассчитываем, что данное сотрудничество вдохнет новую жизнь в развитие спорта", - сказал Пушилин.
"Мы уже проговаривали возможность проведения мастер-классов с известными спортсменами и планируем после запуска первых площадок воплотить это в реальность", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ХоккейСпортДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоман РотенбергФедерация хоккея России (ФХР)
 
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