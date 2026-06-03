В ДНР рассчитывают возродить хоккей при поддержке Ротенберга

"Мы рассчитываем, что с подписанием соглашения с Романом Борисовичем у нас появится возможность возродить хоккей. Несколько лет в республике были несколько другие приоритеты, но сейчас мы смещаем их. Есть запрос у наших жителей, есть запрос у родителей, чтобы детки занимались разными видами спорта. Хоккей - один из популярных видов спорта. Мы рассчитываем, что данное сотрудничество вдохнет новую жизнь в развитие спорта", - сказал Пушилин.