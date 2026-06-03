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В IIHF не ждут бойкота турниров в случае допуска России, заявили в НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:14 03.06.2026 (обновлено: 00:24 03.06.2026)
В IIHF не ждут бойкота турниров в случае допуска России, заявили в НХЛ

IIHF считает, что не столкнется с бойкотом турниров в случае допуска России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕвгений Малкин и Александр Овечкин
Евгений Малкин и Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
  • Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что IIHF не ожидает бойкота от сборных Швеции, Финляндии и Чехии в случае допуска сборной России на международные турниры.
  • Решение IIHF будет полезным для НХЛ в контексте возможного участия россиян в Кубке мира.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) не ожидает бойкота от шведов, финнов и чехов в случае допуска сборной России на международные турниры, сообщил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
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"Сегодня утром я говорил с представителями IIHF на эту тему. Они не ожидают никаких проблем с тем, что финны, шведы, чехи могут бойкотировать турниры с россиянами, если те будут допущены до турниров. Но преждевременно говорить об этой ситуации, так как еще нет никакого решения об участии России в каком-либо международном турнире в сезоне-2026/27. На основании решений IIHF мы будем работать над организацией Кубка мира. Решение IIHF будет полезным для НХЛ в контексте возможного участия россиян в Кубке мира", - сказал Дэйли на пресс-конференции.
Кубок мира, организаторами которого являются НХЛ и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA), пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге при участии восьми команд. Соревнование состоится в четвертый раз после турниров 1996, 2004 и 2016 годов. Ранее чешские СМИ сообщали, что сборные Швеции, Финляндии и Чехии бойкотируют турнир, если до него допустят национальную команду России.
Хоккеисты сборной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
НХЛ заявила, что будет принимать решения по России на основе действий IIHF
00:06
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Международная федерация хоккея (IIHF)Билл ДэйлиЛюк Тардиф
 
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