В IIHF не ждут бойкота турниров в случае допуска России, заявили в НХЛ

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"Сегодня утром я говорил с представителями IIHF на эту тему. Они не ожидают никаких проблем с тем, что финны, шведы, чехи могут бойкотировать турниры с россиянами, если те будут допущены до турниров. Но преждевременно говорить об этой ситуации, так как еще нет никакого решения об участии России в каком-либо международном турнире в сезоне-2026/27. На основании решений IIHF мы будем работать над организацией Кубка мира. Решение IIHF будет полезным для НХЛ в контексте возможного участия россиян в Кубке мира", - сказал Дэйли на пресс-конференции.