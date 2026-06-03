В Южной Корее явка на местных выборах превысила 57 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ К 17:00 проголосовало 25,62 миллиона человек из 44,65 миллиона зарегистрированных избирателей, что на 9,8 процентного пункта превышает показатель на аналогичное время во время предыдущих местных выборов 2022 года.

Если тенденция сохранится, итоговая явка может превысить 60,2%, что было зафиксировано на выборах 2018 года.

На местных выборах в Южной Корее избираются мэры и губернаторы регионов, главы местных органов власти, депутаты местных советов, а также проходят дополнительные выборы для 14 мест в Национальное собрание.

СЕУЛ, 3 июн — РИА Новости. Явка на проходящих в Южной Корее местных выборах к 17.00 по местному времени (11.00 мск) достигла высокого уровня в 57,4%, при этом на ряде избирательных участков в Сеуле выстроились длинные очереди из желающих проголосовать, передает корреспондент РИА Новости.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 17.00 проголосовали 25,62 миллиона человек из 44,65 миллиона зарегистрированных избирателей. В этот показатель включены результаты досрочного голосования, проходившего 29-30 мая, явка на котором составила рекордные 23,51%, а также голосования вне избирательных участков.

Текущая явка на 9,8 процентного пункта превышает показатель на аналогичное время во время предыдущих местных выборов 2022 года, когда он составлял 47,6%, и на 1,3 процентного пункта выше уровня выборов 2018 года.

Если нынешняя тенденция сохранится, итоговая явка может превысить 60,2%, зафиксированные последний раз на выборах 2018 года. За всю историю местных выборов в Южной Корее уровень участия избирателей превышал 60% лишь дважды — на первых местных выборах в 1995 году (68,4%) и на выборах 2018 года.

По наблюдению корреспондента РИА Новости, по состоянию на 17.00-17.40 (11.00-11.40 мск) на многих участках в Сеуле сохраняются очереди из желающих проголосовать. Так, возле ряда участков в округе Чуннан еще за несколько часов до конца голосования начался наплыв избирателей, и гражданам пришлось ждать на улице в длинных очередях. На участке в районе Манудон очередь тянулась даже за пределами забора школы, где был обустроен избирательный участок. Многие граждане пришли с детьми, семьями, ожидая в очереди, чтобы отдать свой голос.

"Местные выборы сильно влияют непосредственно на тот район, где мы живем, поэтому как гражданин демократической страны я считаю важным использовать свое право голоса для развития региона", - заявил РИА Новости один из молодых людей, ожидавших в очереди, по фамилии Сон.

По данным Ренхап, очереди на участках образовались такие, что в районе Чамсиль столичного округа Сонпха на нескольких участках возникли перебои с запасами бюллетеней. В результате образовались очереди примерно по сто человек, что привело к временной неразберихе и задержкам в голосовании.

На местных выборах в Южной Корее в этот раз избираются мэры и губернаторы регионов, главы местных органов власти, депутаты местных советов, а также проходят дополнительные выборы для 14 мест в Национальное собрание, парламент страны. Голосование завершится в 18.00 по местному времени.