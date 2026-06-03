В Южной Корее явка на местных выборах превысила 57 процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- К 17:00 проголосовало 25,62 миллиона человек из 44,65 миллиона зарегистрированных избирателей, что на 9,8 процентного пункта превышает показатель на аналогичное время во время предыдущих местных выборов 2022 года.
- Если тенденция сохранится, итоговая явка может превысить 60,2%, что было зафиксировано на выборах 2018 года.
- На местных выборах в Южной Корее избираются мэры и губернаторы регионов, главы местных органов власти, депутаты местных советов, а также проходят дополнительные выборы для 14 мест в Национальное собрание.
СЕУЛ, 3 июн — РИА Новости. Явка на проходящих в Южной Корее местных выборах к 17.00 по местному времени (11.00 мск) достигла высокого уровня в 57,4%, при этом на ряде избирательных участков в Сеуле выстроились длинные очереди из желающих проголосовать, передает корреспондент РИА Новости.
По данным Центральной избирательной комиссии, к 17.00 проголосовали 25,62 миллиона человек из 44,65 миллиона зарегистрированных избирателей. В этот показатель включены результаты досрочного голосования, проходившего 29-30 мая, явка на котором составила рекордные 23,51%, а также голосования вне избирательных участков.
В Южной Корее набирает популярность "Карта нищеброда"
2 апреля, 13:58
Текущая явка на 9,8 процентного пункта превышает показатель на аналогичное время во время предыдущих местных выборов 2022 года, когда он составлял 47,6%, и на 1,3 процентного пункта выше уровня выборов 2018 года.
Если нынешняя тенденция сохранится, итоговая явка может превысить 60,2%, зафиксированные последний раз на выборах 2018 года. За всю историю местных выборов в Южной Корее уровень участия избирателей превышал 60% лишь дважды — на первых местных выборах в 1995 году (68,4%) и на выборах 2018 года.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, по состоянию на 17.00-17.40 (11.00-11.40 мск) на многих участках в Сеуле сохраняются очереди из желающих проголосовать. Так, возле ряда участков в округе Чуннан еще за несколько часов до конца голосования начался наплыв избирателей, и гражданам пришлось ждать на улице в длинных очередях. На участке в районе Манудон очередь тянулась даже за пределами забора школы, где был обустроен избирательный участок. Многие граждане пришли с детьми, семьями, ожидая в очереди, чтобы отдать свой голос.
"Местные выборы сильно влияют непосредственно на тот район, где мы живем, поэтому как гражданин демократической страны я считаю важным использовать свое право голоса для развития региона", - заявил РИА Новости один из молодых людей, ожидавших в очереди, по фамилии Сон.
Посол рассказал об отношении к России в южнокорейском обществе
27 октября 2025, 06:14
По данным Ренхап, очереди на участках образовались такие, что в районе Чамсиль столичного округа Сонпха на нескольких участках возникли перебои с запасами бюллетеней. В результате образовались очереди примерно по сто человек, что привело к временной неразберихе и задержкам в голосовании.
На местных выборах в Южной Корее в этот раз избираются мэры и губернаторы регионов, главы местных органов власти, депутаты местных советов, а также проходят дополнительные выборы для 14 мест в Национальное собрание, парламент страны. Голосование завершится в 18.00 по местному времени.
Гонка за пост мэра Сеула считается одной из ключевых в нынешних местных выборах. Согласно последним опросам, действующий мэр О Се Хун от партии "Гражданская сила" и кандидат от Демократической партии Чон Вон О идут практически вровень.
Политик из Южной Кореи выступил за возобновление поставок в Россию авто
21 ноября 2025, 03:53