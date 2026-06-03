Опрос показал, сколько родителей ограничивают детям доступ к гаджетам

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 55% родителей в России ограничивают детям время использования гаджетов, сообщил ИРИ.

47% родителей ограничивают время просмотра контента, а 32% — просмотр конкретных проектов или жанров.

В среднем фиксируется уровень около четырех часов ежедневного потребления цифрового контента детьми.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 50% родителей в России ограничивают детям время использования гаджетов, рассказал РИА Новости генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский.

"Мы совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ проводим исследование по контентным предпочтениям детей. Согласно промежуточным итогам, у нас 55% родителей прибегают к ограничению времени использования гаджета, тогда как 47% - к ограничению времени просмотра контента", - рассказал Гореславский в рамках Петербургского международного экономического форума.

Гендиректор ИРИ отметил, что при этом 32% ограничивают просмотр конкретных проектов или жанров, и только 14% родителей никак не ограничивают это пользование, доверяют ребенку.

Он подчеркнул, что это значение меняется в зависимости от возраста ребенка: время просмотра чаще ограничивают для детей до 6 лет, а использование гаджетов - с 5 до 10 лет. В среднем 45% родителей полностью доверяют детям и подросткам при поиске контента (фильмов, сериалов, анимации) в интернете, а к 11-14 годам ребенка этот показатель возрастает до 74%,

Гореславский также добавил, что единых нормативов по времени использования интернета не существует, однако в среднем фиксируется уровень около четырех часов ежедневного потребления цифрового контента, включая аудиокниги и другие форматы.

"Интернет - это просто еще одна среда, в которой мы все живем. Ей нужно научиться пользоваться так же, как учатся плавать, ездить на велосипеде. Это просто навык", - заключил он.