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Опрос показал, сколько родителей ограничивают детям доступ к гаджетам - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:35 03.06.2026
Опрос показал, сколько родителей ограничивают детям доступ к гаджетам

ИРИ: более 50% родителей ограничивают детям время использования гаджетов

© Depositphotos.com / ZaraMuzafarovaДети за компьютером
Дети за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© Depositphotos.com / ZaraMuzafarova
Дети за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 55% родителей в России ограничивают детям время использования гаджетов, сообщил ИРИ.
  • 47% родителей ограничивают время просмотра контента, а 32% — просмотр конкретных проектов или жанров.
  • В среднем фиксируется уровень около четырех часов ежедневного потребления цифрового контента детьми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Более 50% родителей в России ограничивают детям время использования гаджетов, рассказал РИА Новости генеральный директор Института развития интернета (АНО "ИРИ") Алексей Гореславский.
"Мы совместно с Аналитическим центром ВЦИОМ проводим исследование по контентным предпочтениям детей. Согласно промежуточным итогам, у нас 55% родителей прибегают к ограничению времени использования гаджета, тогда как 47% - к ограничению времени просмотра контента", - рассказал Гореславский в рамках Петербургского международного экономического форума.
Гендиректор ИРИ отметил, что при этом 32% ограничивают просмотр конкретных проектов или жанров, и только 14% родителей никак не ограничивают это пользование, доверяют ребенку.
Он подчеркнул, что это значение меняется в зависимости от возраста ребенка: время просмотра чаще ограничивают для детей до 6 лет, а использование гаджетов - с 5 до 10 лет. В среднем 45% родителей полностью доверяют детям и подросткам при поиске контента (фильмов, сериалов, анимации) в интернете, а к 11-14 годам ребенка этот показатель возрастает до 74%,
Гореславский также добавил, что единых нормативов по времени использования интернета не существует, однако в среднем фиксируется уровень около четырех часов ежедневного потребления цифрового контента, включая аудиокниги и другие форматы.
"Интернет - это просто еще одна среда, в которой мы все живем. Ей нужно научиться пользоваться так же, как учатся плавать, ездить на велосипеде. Это просто навык", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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