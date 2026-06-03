Иран заявил об ударе по американскому эсминцу в ответ на агрессию США

Минувшей ночью стороны уже обменивались ударами. Так, КСИР заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США. В Вашингтоне, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, выпущенные по Кувейту и Бахрейну, а также атаковали объекты на острове Кешм . Удары наносили якобы для самозащиты, они были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.