Иран заявил об ударе по американскому эсминцу в ответ на агрессию США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские СМИ сообщили об ударе по командному центру на американском эсминце в Оманском заливе.
- В Тегеране утверждают, что его нанесли в ответ на агрессию в свою сторону.
- Центральное командование ВС США опровергает информацию о прилете.
- Трамп и Аракчи ранее заявляли, что стороны продолжают переговоры.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Иран нанес удар в ответ на агрессию Соединенных Штатов против своих судов в Оманском заливе, сообщает государственная телерадиокомпания IRIB.
«
"Военно-морские силы Ирана нанесли удар по командному центру, расположенному на эсминце США в Оманском заливе", — говорится в сообщении IRIB.
Центральное командование американских Вооруженных сил опровергает эту информацию.
Минувшей ночью стороны уже обменивались ударами. Так, КСИР заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США. В Вашингтоне, в свою очередь, утверждают, что уничтожили иранские дроны и ракеты, выпущенные по Кувейту и Бахрейну, а также атаковали объекты на острове Кешм. Удары наносили якобы для самозащиты, они были нацелены на иранскую военную наземную станцию управления.
В понедельник ИРИ обвинила Штаты в нарушении перемирия, в том числе из-за ударов Израиля по Ливану. В МИД республики при этом не стали подтверждать или опровергать сообщения о возможном прекращении обмена посланиями с противником.
В свою очередь, Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном. Кроме того, после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями шиитского движения "Хезболла" он объявил о намерении Тель-Авива и Бейрута прекратить огонь.
Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи ранее сегодня заявил, что стороны изучают тексты соглашения, которыми обменялись, и работают над финальными формулировками.