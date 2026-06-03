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В Kaspersky рассказали о совместной работе с Интерполом - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:56 03.06.2026
В Kaspersky рассказали о совместной работе с Интерполом

Kaspersky помог Интерполу арестовать 200 киберпреступников из Ближнего Востока

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки.
  • В расследовании приняли участие представители из 13 стран, и еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений.
  • Злоумышленники использовали фишинговые схемы для похищения денежных средств граждан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки, рассказала РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2026 вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
"Мы продолжаем сотрудничать с Интерполом. Буквально на днях мы помогли своими инструментами киберразведки в регионах Ближнего Востока и Северной Африки предотвратить кибератаки. Результатом операции было то, что более 200 человек было арестовано в рамках борьбы с незаконной деятельностью в регионе", - сообщила она.
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Топ-менеджер отметила, что в расследовании были задействованы представители из 13 стран. На данный момент еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений.
По словам Кулашовой, злоумышленники использовали фишинговые, сложные схемы, направленные на похищение большого количества денежных средств граждан. "Это имеет большой социальный эффект", - добавила она.
Вице-президент рассказала, что компания помогала в операции своими инструментами киберразведки, оснащала техническими данными представителей Интерпола по наиболее вероятным векторам кибератак, которые производились.
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ПМЭФ-2026ТехнологииБлижний ВостокСеверная АфрикаРоссияЛаборатория КасперскогоИнтерполСНГ
 
 
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