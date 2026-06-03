В Kaspersky рассказали о совместной работе с Интерполом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки.
- В расследовании приняли участие представители из 13 стран, и еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений.
- Злоумышленники использовали фишинговые схемы для похищения денежных средств граждан.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" помогла Интерполу арестовать более 200 киберпреступников из Ближнего Востока и Северной Африки, рассказала РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2026 вице-президент по развитию бизнеса компании в России и странах СНГ Анна Кулашова.
"Мы продолжаем сотрудничать с Интерполом. Буквально на днях мы помогли своими инструментами киберразведки в регионах Ближнего Востока и Северной Африки предотвратить кибератаки. Результатом операции было то, что более 200 человек было арестовано в рамках борьбы с незаконной деятельностью в регионе", - сообщила она.
Топ-менеджер отметила, что в расследовании были задействованы представители из 13 стран. На данный момент еще около 400 человек являются подозреваемыми в соучастии преступлений.
По словам Кулашовой, злоумышленники использовали фишинговые, сложные схемы, направленные на похищение большого количества денежных средств граждан. "Это имеет большой социальный эффект", - добавила она.
Вице-президент рассказала, что компания помогала в операции своими инструментами киберразведки, оснащала техническими данными представителей Интерпола по наиболее вероятным векторам кибератак, которые производились.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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