Костромская ювелирная компания "Империал" модернизирует производство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников на ПМЭФ подписал соглашение с ООО "Империал" о модернизации производства, в рамках инвестпроекта будет создано многофункциональное ювелирное производство, сообщила администрация региона.

По данным обладминистрации, костромское ООО "Империал" выпускает ювелирные изделия из золота, серебра и платины - как массового сегмента, так и премиум-класса. Ключевыми клиентами являются крупные региональные ювелирные сети из Центрального и Уральского федеральных округов.

Регион поддерживает ювелирное производство. В частности, субсидиями по возмещению части затрат на приобретение нового оборудования. Предприятию предоставляются региональные меры поддержки в рамках национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства. Оказывается помощь по размещению на электронных торговых площадках и консультационные услуги.

"В рамках Петербургского международного экономического форума администрацией Костромской области и ООО "Империал" заключено соглашение о реализации нового инвестиционного проекта. На одной из промышленных площадок Костромы предприятие организует современное многофункциональное ювелирное производство", - говорится в сообщении.

В рамках инвестиционного проекта планируется построить новые и реконструировать существующие корпуса. Оснастить их современным оборудованием. Общий объем инвестиций составит более 320 миллионов рублей.

Инвестору будет установлен режим наибольшего благоприятствования и предоставлена государственная поддержка в виде налоговых преференций и инвестиционного налогового вычета, подчеркивают власти. Данное соглашение послужит дальнейшему развитию ювелирной отрасли региона, увеличению налоговых отчислений в областной бюджет.

"Империал" – одна из ведущих ювелирных компаний, которая расширяет и объемы, и ассортимент ювелирных изделий. Для Костромской области, без сомнения, эта тема актуальна. Более 50% всех ювелирных изделий страны производится на территории Костромского региона. И любое развитие, даже в столь непростые времена, когда востребованность ювелирных изделий, скажем честно, не очень велика, будет поддержана областной администрацией", – прокомментировал соглашение губернатор Сергей Ситников.