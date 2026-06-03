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Фармацевтическую промышленность будут развивать в Костромской области - РИА Новости, 03.06.2026
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
21:12 03.06.2026
Фармацевтическую промышленность будут развивать в Костромской области

В Костромской области будут развивать фармацевтическую промышленность

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКостромская область
Костромская область - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в рамках ПМЭФ подписал с компанией "Ортат" соглашение, направленное на развитие фармацевтической промышленности в регионе, сообщает областная администрация.
"Еще одно инвестиционное соглашение - с крупнейшим фармацевтическим предприятием Костромской области. Завод "Ортат" при поддержке региона модернизирует производство. Это позволит сократить импорт и укрепить лекарственную безопасность страны", - говорится в сообщении.
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Подписи под документом поставили Ситников и генеральный директор АО "Ортат" Александр Шишов. В рамках проекта предприятие планирует организовать новые участки производства. Объем инвестиций составит более 245 миллионов рублей, уточняют в обладминистрации.
"Соглашение реально очень нужное. Компания уже длительное время - третье десятилетие - работает на территории Костромской области, выпускает достаточно редкие, оригинальные медикаменты для нашей страны. Инвестор идет по пути капитализации своего производства, а значит, будут появляться новые препараты - регион это поддержит", - отметил Ситников.
Это уже второй инвестиционный проект, который компания за последние годы реализует на территории Костромской области, отмечают власти. Ранее на заводе построили новый лабораторный корпус, приобрели оборудование для оснащения участков производства упаковки и контрольно-аналитической лаборатории. Проект также получил поддержку - инвестиционный налоговый вычет.
Шишов выразил благодарность губернатору и команде администрации области за помощь в реализации проектов. Это помогает компании развиваться, подчеркнул директор.
По данным администрации Костромской области, АО "Ортат" - крупнейшее фармацевтическое предприятие в Костромской области, которое успешно работает на российском лекарственном рынке более 15 лет. Ежегодно завод производит 2 миллиона упаковок медицинских препаратов, в ассортименте - 60 наименований лекарств, развивается импортозамещение. В штате работает около 400 сотрудников.
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