Роскачество разработает ГОСТ на корпоративное питание

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.

По словам Протасова, в соответствии с исследованиями, самочувствие коллектива улучшается более чем на 25%, если в компании правильно организовано корпоративное питание.