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Роскачество разработает ГОСТ на корпоративное питание - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:05 03.06.2026
Роскачество разработает ГОСТ на корпоративное питание

РИА Новости: Роскачество и эксперты разработают ГОСТ на корпоративное питание

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбед в столовой
Обед в столовой - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание.
  • По словам главы Роскачества Максима Протасова, стандарт включает три уровня: безопасность питания, качество меню и цифровая прозрачность.
  • Максим Протасов отметил, что самочувствие коллектива улучшается более чем на 25%, если в компании правильно организовано корпоративное питание.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Роскачество совместно с отраслевыми экспертами разработает ГОСТ на корпоративное питание, рассказал глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
«
"Стандарт, о котором мы ранее еще не говорили, хотя работа с экспертами, при этом с экспертами из РСПП и с экспертами отраслевыми, велась достаточно давно, - это ГОСТ на корпоративное питание", - сказал он.
По словам Протасова, в соответствии с исследованиями, самочувствие коллектива улучшается более чем на 25%, если в компании правильно организовано корпоративное питание.
"Вот теперь мы создали стандарт в рамках нашего технического комитета, который имеет по сути три уровня. Это и безопасность корпоративного питания, его качество с точки зрения сбалансированности меню - использование функциональных продуктов, то есть здоровое питание. Ну и третье - это цифровая прозрачность", - отметил глава Роскачества.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоМаксим ПротасовРоскачествоРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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