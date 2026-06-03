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Гендиректор ГЛОНАСС рассказал о планах представить технологию Drone ID - РИА Новости, 03.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:21 03.06.2026
Гендиректор ГЛОНАСС рассказал о планах представить технологию Drone ID

ГЛОНАСС в ближайшие месяцы представит технологию Drone ID

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на ПМЭФ-2026
Генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ГЛОНАСС планирует продемонстрировать российскую технологию Drone ID, которая позволит идентифицировать беспилотники с помощью мобильного устройства без сотовой связи.
  • Это особенно актуально для регионов России без покрытия сотовой связи.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. АО "ГЛОНАСС" в ближайшие месяцы планирует продемонстрировать российскую технологию Drone ID, которая позволит идентифицировать находящийся в небе беспилотник с помощью мобильного устройства без сотовой связи, заявил РИА Новости гендиректор компании Алексей Райкевич на полях ПМЭФ-2026.
"Буквально через несколько месяцев мы продемонстрируем такую технологию, площадкой выступит первый в России дронопорт "Пушистый" на форуме "Крылья Сахалина". Это российский аналог Drone ID", — сказал Райкевич.
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По его словам, технология нужна для того, чтобы идентификация беспилотников происходила в реальном времени даже в зонах без покрытия сотовой связи. Такой механизм уже развивается в Китае и США.
"Что это такое? Это беспилотник, когда находится в небе, он постоянно вещает вокруг себя с какой-то периодичностью свой идентификационный номер", — пояснил глава компании.
Райкевич отметил, что представитель государства, например полицейский, сможет с помощью приложения на телефоне идентифицировать дрон на расстоянии нескольких сотен метров. Это позволит понять, зарегистрирован ли беспилотник, кому он принадлежит, соблюдает ли правила и как при необходимости связаться с оператором.
"У нас на базовом уровне готово это решение. То есть у меня есть приложение, которое позволяет летящий в небе дрон идентифицировать. На расстоянии 500 метров мы можем его идентифицировать", — сообщил он.
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Глава АО "ГЛОНАСС" добавил, что компания предложила Минтрансу России запустить официальный эксперимент, в рамках которого будет показан в том числе Drone ID.
По словам Райкевича, такая технология особенно актуальна для России, поскольку на части территории страны нет покрытия сотовой связи. В таких случаях Drone ID может стать дополнительным способом определить, является ли летящий объект легальным, инструментом смягчения вынужденных запретов на полеты гражданских беспилотников.
"Drone ID — это простая технология. Дрон вещает свой идентификационный номер, и я на любом телефоне могу его принять. Это позволит быстрее расширять географию полетов, открывать небо гражданской беспилотной авиации в регионах", — сказал Глава АО "ГЛОНАСС".
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ПМЭФ-2026ТехнологииРоссияКитайСШААлексей Райкевич
 
 
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