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ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов ВС России - РИА Новости, 03.06.2026
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07:47 03.06.2026 (обновлено: 09:56 03.06.2026)
ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов ВС России

ФСБ: задержан волгоградец, помогавший Киеву обманывать родных бойцов ВС РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала жителя Волгограда, помогавшего украинским спецслужбам.
  • Он активировал сим-карты, которые противник использовал для обмана родственников российских бойцов, пропавших без вести или взятых в плен в зоне СВО.
  • Злоумышленник нанес ущерб родным военных на 300 миллионов рублей.
  • Его заключили под стражу.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ФСБ задержала волгоградца, помогавшего украинским спецслужбам обманывать родственников российских военнослужащих.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД и ФСИН <...> пресечена противоправная деятельность <...> жителя Волгограда, 1992 года рождения", — говорится в заявлении.
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По полученным данным, начиная с 2023-го мужчина сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ.
"За денежное вознаграждение он осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи, регистрацию на них электронных кошельков, а также получение, хранение, администрирование и пересылку специализированного телекоммуникационного оборудования", — сообщили в ФСБ.
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Спецслужбы противника использовали эти симки для обмана близких родственников бойцов, пропавших без вести или взятых в плен в зоне СВО. Записи телефонных разговоров они выкладывали в публичном Telegram-канале, созданном ГУР Минобороны Украины для информационного воздействия на россиян.
Уточняется, что злоумышленник нанес ущерб родным военных на 300 миллионов рублей. Его заключили под стражу.
Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, пособничестве преступлению, заведомо ложном сообщении о теракте, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации.
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