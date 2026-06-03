ФСБ задержала волгоградца, помогавшего обманывать родных бойцов ВС России

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Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ задержала жителя Волгограда, помогавшего украинским спецслужбам.

Он активировал сим-карты, которые противник использовал для обмана родственников российских бойцов, пропавших без вести или взятых в плен в зоне СВО.

Злоумышленник нанес ущерб родным военных на 300 миллионов рублей.

Его заключили под стражу.

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. ФСБ задержала волгоградца, помогавшего украинским спецслужбам обманывать родственников российских военнослужащих.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД и ФСИН <...> пресечена противоправная деятельность <...> жителя Волгограда , 1992 года рождения", — говорится в заявлении.

По полученным данным, начиная с 2023-го мужчина сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ

"За денежное вознаграждение он осуществлял активацию сим-карт российского сегмента связи, регистрацию на них электронных кошельков, а также получение, хранение, администрирование и пересылку специализированного телекоммуникационного оборудования", — сообщили в ФСБ.

Спецслужбы противника использовали эти симки для обмана близких родственников бойцов, пропавших без вести или взятых в плен в зоне СВО. Записи телефонных разговоров они выкладывали в публичном Telegram-канале, созданном ГУР Минобороны Украины для информационного воздействия на россиян.

Уточняется, что злоумышленник нанес ущерб родным военных на 300 миллионов рублей. Его заключили под стражу.