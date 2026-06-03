Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро открылась на площадке ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Фотовыставка "85 лет Совинформбюро. Военкоры Победы", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Фотовыставка подготовлена РИА Новости на базе архива Медиабанка РИА Новости и приурочена к 85-летию Совинформбюро, которое будет отмечаться 24 июня.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
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ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
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ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
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Фотовыставка, посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, представляет 20 фотографий, запечатлевших легендарных военкоров. Хронику того времени вели Анатолий Гаранин, Георгий Зельма, Роман Кармен, Олег Кнорринг, Ольга Ландер, Марк Редькин, Константин Симонов, Аркадий Шайхтен, Илья Эренбург и многие другие военные корреспонденты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.