Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро открылась на площадке ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:54 03.06.2026
Фотовыставка к 85-летию Совинформбюро открылась на площадке ПМЭФ

Фотовыставка "85 лет Совинформбюро. Военкоры Победы" открылась на полях ПМЭФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Фотовыставка "85 лет Совинформбюро. Военкоры Победы", посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, открылась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Фотовыставка подготовлена РИА Новости на базе архива Медиабанка РИА Новости и приурочена к 85-летию Совинформбюро, которое будет отмечаться 24 июня.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
ПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 2
ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 2
ПМЭФ-2026. Работа форума Выставка, посвященная 85-летию Совинформбюро
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Фотовыставка, посвященная военным корреспондентам Великой Отечественной войны, представляет 20 фотографий, запечатлевших легендарных военкоров. Хронику того времени вели Анатолий Гаранин, Георгий Зельма, Роман Кармен, Олег Кнорринг, Ольга Ландер, Марк Редькин, Константин Симонов, Аркадий Шайхтен, Илья Эренбург и многие другие военные корреспонденты.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Роботы, мудрое дерево и золотые крылья: чем удивило открытие ПМЭФ-2026
Вчера, 13:29
 
ПМЭФ-2026Анатолий ГаранинКонстантин Симонов (политолог)Совинформбюро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала